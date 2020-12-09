Converse、adidas Originals讓潮流迷為難 聯名街牌潮鞋齊發！

聯名款是目前潮鞋市場的王道，而且潛力無限，因此讓各個運動品牌幾乎每月都有新系列推出，維持高聲量。Converse就聯手芝加哥街頭品牌Joe Freshgoods打造Pro Leather鞋款；adidas Originals則是和菲董Pharrell Williams再度合作，創造Triple Black系列潮鞋，都是潮流迷最關注的新品。

在此次合作系列中，Joe Freshgoods帶人們回到1976年芝加哥的黃金歲月，透過重新設計Pro Leather鞋，來向當時Converse的籃球文化致敬。因此採用天鵝絨質感材質與麂皮拼接鞋面，鞋身後側裝飾有可撕J、F、G三個字母的黏貼布章。全黑的鞋面使刺繡細節更顯眼，而漆皮的Star Chevron Logo也呼應這個黃金時代。另一雙聯名的Chuck 70鞋，由拼接T恤構成的鞋面展現了Joe Freshgoods的個人印記，並於鞋舌上使用了紮染元素，也將T恤標籤懸掛在鞋內側的Chuck Taylor貼片之下，充滿了70年代的氛圍。

全新的Triple Black系列集結了adidas Originals的九種經典鞋款，其中還包括了潮流天王Pharrell Williams共同開發的PW Tennis HU、PW Solar HU及PW BOOST Slides，這也是雙品牌再度合作的結晶。以黑色為主要色調，但即使如此，一雙雙看似純黑的鞋面更隱藏3M反光材質細節，在不同角度下展現各自獨特的樣貌，象徵了多元的時尚理念。像是ZX 2K BOOST鞋，就以半透明的材質為後鞋跟設計，能隱約的看到中底結構，傳達出未來感；必收的NMD_R1鞋，則盡可能減少過於繁複的元素，呈現設計細節的獨一無二。

adidas Originals Triple Black系列ZX 2K BOOST鞋5,690元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals Triple Black系列NMD_R1鞋5,690元。圖／adidas Originals提供