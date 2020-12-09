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雷姬掃拖地機器人變身小丸子？創意語音翻玩清掃樂趣
又到了歲末年終大掃除的季節，如果家中還沒有入手清潔機器人，現在正是最佳時機！嘉儀企業推出由好樣科技研發的台灣品牌HOBOT玻妞最新一代雷姬掃拖地機器人LEGEE 7，擁有「Talent Clean」8種達人清潔模式，搭配全新LEGEE SLAM導航技術及創意語音功能，特別邀請曾擔任卡通小丸子的專業配音員為LEGEE 7錄製各式卡通動漫人物的聲音，亦可自行錄製播放，讓打掃的過程更有互動樂趣。
新一代雷姬掃拖地機器人LEGEE 7搭載升級LEGEE SLAM智能導航技術，採用高精度雷達（LSD），可自動偵測周圍環境及探測水平地形，透過「吸塵、乾擦、噴水、溼拖」四效合一將地板髒汙一網打盡。獨特的「Talent Clean」8種達人清潔模式亦同步升級，使用者可依分區需求，指定不同的達人清潔模式，包括標準模式、除漬模式、拋光模式、乾擦模式、強力模式、節能模式、寵物模式，或選擇自訂模式，自行配置噴水濕度、吸力強度、擦拭頻率及移動速度等5段參數，更符合不同居家空間的清掃需求。
另外，這次還新推出「地圖記憶」功能，最多可容納5張不同樓層的地圖，可依照使用者清潔需求劃分清掃區域、虛擬牆和禁區等，在清掃時即時顯示清掃範圍及充電站位置。除了可透過LEGEE App隨時查看清掃進度、語音控制操控，LEGEE 7更可與Siri和Google助理配對，一聲令下即可輕鬆享受智慧家庭生活。
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