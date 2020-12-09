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正港蚵學家！酉鬼啤酒「蚵仔黑」系列冬季限定上市

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
嘉義東石鄉白水湖的蚵田不僅為攝影師所熱愛，白水湖壽島更被有「台版摩西分海」的趣稱。圖 / 酉鬼啤酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
嘉義東石鄉白水湖的蚵田不僅為攝影師所熱愛，白水湖壽島更被有「台版摩西分海」的趣稱。圖 / 酉鬼啤酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

談到傳統的「海牛耕蚵田」觀光行程，彰化芳苑赫赫有名，但其實嘉義東石鄉白水湖的蚵田不僅為攝影師所熱愛，白水湖壽島更被有「台版摩西分海」的趣稱。以蚵入啤酒？這不是癡人說夢，台灣本地精釀啤酒品牌酉鬼啤酒（UGLY HALF BEER）將推出以白水湖鮮蚵釀造的「蚵仔黑」Oyster Stout冬季酒款，透過將啤酒在四種橡木桶半年熟成，打造出兩款「桶仔」系列，進而延伸帶來酒廠限定100組的一週年組合「蚵蚵蚵歡樂大酒袋」。

所謂的Oyster Stout原是斯陶特（Stout）啤酒的其中一種類型，十九世紀初，釀酒廠開始將蚵殼加入麥汁一同煮沸，進而調整麥汁的酸鹼值、也帶有殺菌效果，同時牡蠣肉中則能提供更濃郁的口感，因而讓Oyster Stout建立了特殊的風格個性；雖然酉鬼啤酒並非首次推出Oyster Stout類型，但在橡木桶中陳放半年以上的「蚵仔黑」桶仔系列，則是酉鬼啤酒酒廠的首批桶陳酒款。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

波本及裸麥辛辣香氣是「蚵仔黑－泡在波本、蘭姆及裸麥裡面」的第一印象，並帶有炭焙桂圓般的厚實酸韻，中後段則有咖啡、炙燒柳橙與黑巧克力香氣，最後尾韻則帶有奶油與香草的聯想，油脂感豐潤，限量1,000瓶；產量更稀少、限量100瓶的「蚵仔黑－泡在波特裡面」則僅在「蚵蚵蚵歡樂大酒袋」中採組合販售，淡雅的莓果甜味，讓黑巧克力香氣及口感帶來纖細變化層次。

小瓶裝的「蚵仔黑」為330ml，「蚵仔黑－泡在波本、蘭姆和裸麥裡面」則為650ml，特製的酒標更將蚵殼變化多彩的光亮感時髦呈現。黑瓶這次不裝醬油、裝啤酒，特殊酒袋更以尼龍繩承裝，十足在地氣息。詳細販售店家，則可參考酉鬼啤酒官方粉絲頁，得到更多資訊。

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※飲酒過量，害人害己。

黑矸仔這回不裝醬油，酉鬼啤酒推出「蚵仔黑」系列冬季限定兩款啤酒。圖 / 酉鬼啤酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
黑矸仔這回不裝醬油，酉鬼啤酒推出「蚵仔黑」系列冬季限定兩款啤酒。圖 / 酉鬼啤酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

雖然進入冬季，厚實風味的Oyster Stout，適合於較重口味的食材一同享用。圖 / 酉鬼啤酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
雖然進入冬季，厚實風味的Oyster Stout，適合於較重口味的食材一同享用。圖 / 酉鬼啤酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
總共使用六種埋牙，其中烘烤過的深色麥芽則賦予酒液黑褐色澤與甜美質地。圖 / 酉鬼啤酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
總共使用六種埋牙，其中烘烤過的深色麥芽則賦予酒液黑褐色澤與甜美質地。圖 / 酉鬼啤酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
酉鬼啤酒的「桶仔系列」桶陳酒款共使用波本、蘭姆、裸麥、波特等四種橡木桶熟成半年以上。圖 / 酉鬼啤酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
酉鬼啤酒的「桶仔系列」桶陳酒款共使用波本、蘭姆、裸麥、波特等四種橡木桶熟成半年以上。圖 / 酉鬼啤酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
酉鬼啤酒邀請嘉義在地蚵農，手選蚵殼。圖 / 酉鬼啤酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
酉鬼啤酒邀請嘉義在地蚵農，手選蚵殼。圖 / 酉鬼啤酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
酒廠限量100組的「蚵蚵蚵歡樂大酒袋」，包含含蚵仔黑（330ml）、「蚵仔黑－泡在波特裡面」（650ml）、「蚵仔黑－泡在波本、蘭姆及裸麥裡面」（650ml）共三瓶。圖 / 酉鬼啤酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
酒廠限量100組的「蚵蚵蚵歡樂大酒袋」，包含含蚵仔黑（330ml）、「蚵仔黑－泡在波特裡面」（650ml）、「蚵仔黑－泡在波本、蘭姆及裸麥裡面」（650ml）共三瓶。圖 / 酉鬼啤酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

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