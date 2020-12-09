【重磅快評】福灣警世記：往事會帶刺

在南台灣崛起、於世界大賽成名的福灣巧克力來說，一定沒料到五年前的一樁性騒擾案，竟然因為一則網路舊文重貼，演變成一發不可收拾的公關海嘯。當年只賠錢但不曾道歉的福灣，時隔五年，終於在商業利益下，發出道歉聲明稿。

為何五年前的舊案，竟然有如此強勁的反作用力，讓桂冠、Mister Donut、乖乖、全家及家樂福等知名企業與通路，要急急與和福灣切割，終止合作？消費者怒火讓讓福灣寫下紀錄，成為台灣第一家因性騒擾案導致抵制與合作破局的企業。

被網友稱為「性騒擾巧克力」的福灣巧克力，除了發展精品巧克力之外，今年也跨業聯盟，與多家業者推出聯名巧克力商品。知名度大了，五年前的舊聞也因此曝光。時移事往，社會環境已與之前不同。不如煙的往事，成了帶刺的黑歷史，回頭反噬。

五年前福灣老董事長在集團經營的旅館對實習女大學生熊抱，女學生取得監視錄影帶提告，一審判老董得坐牢，但二審易科罰金，民事賠償女學生。但老董兒子、現任董事長許華仁氣憤於網路發文，指稱被私生活不檢點、要錢的女生X了，也被媒體X了。雖然他辯稱深夜貼文且立馬刪除，但早被截圖，也提出誹謗告訴，判決易科罰金。兩案判決書，如今一一重現網路。

那時的福灣還是小眾市場，風波也就低調度過。但是，當福灣巧克力壯大，與上市或知名公司聯名合作時，就必須服膺合作對象的的企業社會責任標準。當知名桂冠推出「巧克力湯圓」，委由福灣進口巧克力，不名譽的往事變成巨風暴。

近年，知名或上市企業要比CSR（企業社會責任）、資金講究ESG投資，就是注重企業對環境、社會、公司治理的能力。換言之，企業的存在必須檢視是否對社區有利、善待員工、創造財富過程是否有悖道德等等。

「供應鏈管理」更成為CSR的重要一環，例如蘋果要求供應商採用綠能，台積電就必須想辦法；近日代工廠和碩讓實習生上夜班且超時工作，就遭蘋果點名「和碩違反了蘋果供應商行為準則」，要求限期改善否則中止合作。

消費者的怒氣，讓愛惜品牌的知名業者與通路，立馬與福灣切割，「未來會慎選合作夥伴」，狠狠地打了福灣一記響亮的耳光。在家樂福等業者跟進桂冠的腳步，公告停產或下架福灣產品後，福灣省悟，身為受關注的品牌，「必須以最高道德標準自我要求」，願意承擔所有合作品牌的銷售損失。但是，福灣品牌蒙塵，要重拾信譽，已不再是當年數十萬元的易科罰金、賠償就能了結的了。