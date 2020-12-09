金氏世界紀錄掛保證 OMEGA深潛10,925米 成就解鎖！

2019年時，探險家維克多‧韋斯科沃（Victor Vescovo）曾帶著歐米茄（OMEGA）腕表抵達「挑戰者深淵」（Challenger Deep）的底部時，當時這項深潛行動被認為是人類史上最深的一次潛水。事隔一年後，這項紀錄已經得到金氏世界紀錄的認可，將其潛至水下10,925米（35,872呎）的紀錄認可為史上「最深的單次團隊潛水」，也形同間接為OMEGA的深潛記錄背書、成就解鎖。

這項紀錄涵蓋於「五大洋深潛探險」（The Five Deeps Expedition）計畫的一部分，其內容為潛至全球五大洋的最深點。當時Victor Vescovo前往「挑戰者深淵」時帶上了三款歐米茄的海馬「Ultra Deep」腕表同行，其中兩只安裝在潛水艙LIMITING FACTOR號的機器人手臂、另一只則安置於名為「登陸器」（Lander）的資料蒐集器。

和潛艇「相伴」下潛的Seamaster Planet Ocean Ultra Deep，是OMEGA的實驗性質前衛之作，並未對公眾發行。根據官方資料，其表殼採用質輕、較精鋼更為堅硬的五級鈦金屬打造，同時其他零件則由潛水艙的鈦金屬船體邊角料加工而成，由外在強化表款的抗壓性，進而讓腕表擁有防水15,000米的超強性能，最後完成了堅鉅任務。