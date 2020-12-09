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銀座杏子「炸牛排買1送1」！還有「龍虎石斑」新登場

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
鑽石龍虎石斑腰內豬排，每套460元。圖／銀座杏子提供
鑽石龍虎石斑腰內豬排，每套460元。圖／銀座杏子提供

為慶祝雙12即將到來，以日式炸豬排最為招牌的「銀座杏子日式豬排」，自12月11日起，限時3天推出「日本當紅炸牛排」買1送1的優惠活動。另外再以龍虎斑為主角，新推出「鑽石龍虎石斑腰內豬排」，增添民眾選擇。

石斑魚一直被視為珍貴又美味的魚種，而「龍虎石斑魚」乃是龍膽石斑和老虎斑的配種，兼具龍膽石斑的膠質感與老虎斑的細膩肉質，入口油脂豐富、肉質細滑，是不少饕客喜愛的魚種。銀座杏子此次推出的「鑽石龍虎石斑腰內豬排」，嚴選安永鮮物的龍虎石斑，先裹上麵粉、蛋液後，再沾上日本麵包粉油炸，並且搭配台灣國產的腰內豬肉上桌，預計將於12月16日起開始供應，每套460元。另有2～4人套餐方案，每套1,019～1,939元。

因應雙十二的到來，銀座杏子也推出「日本當紅炸牛排買1送1」的優惠。菲力牛排先包裹著日本進口麵包粉，炸至酥脆金黃之後，讓內裡維持5分熟的熟度登場。「日本當紅炸牛排」原價每套440元，12月11日至12月13日期間，每日11點12分於全台門市開賣（高雄SOGO店除外），可享買1送1的優惠，每店每日限量40份。

銀座杏子限時推出「日本當紅炸牛排買1送1」的優惠。圖／銀座杏子提供
銀座杏子限時推出「日本當紅炸牛排買1送1」的優惠。圖／銀座杏子提供

日本 鑽石 SOGO

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