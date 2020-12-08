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愛倫25年單一麥芽蘇格蘭威士忌 限量預購開跑

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
愛倫25年單一麥芽蘇格蘭威士忌，容量700毫升，酒精濃度46%，建議售價13,500元。圖／橡木桶提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
愛倫25年單一麥芽蘇格蘭威士忌，容量700毫升，酒精濃度46%，建議售價13,500元。圖／橡木桶提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

名列全球20大最值得投資酒廠的愛倫（Arran）單一麥芽蘇格蘭威士忌，今年慶祝成立25週年，特別推出愛倫25年單一麥芽蘇格蘭威士忌，全球限量3,000瓶。國內總代理橡木桶洋酒取得120瓶配額，與愛倫10年單一麥芽威士忌搭售，享有組合優惠價，毎人限購一組。

橡木桶洋酒總經理袁德珮表示：「水是威士忌最重要的起源，愛倫坐擁全蘇格蘭最純淨水源達比湖（Loch na Davie），並承襲百年蒸餾工藝，絕不添加人工色素，堅守非冷凝過濾和使用純天然原料，每一口都能感受大自然的氣息。」愛倫25年單一麥芽蘇格蘭威士忌，是目前酒廠最老、並使用同齡的橡木桶來熟成的酒款，象徵酒廠最重要的里程碑。

近年來，愛倫在酒界各大國際賽事屢獲佳績，品牌聲量持續看漲，有在收藏威士忌的酒迷們，愛倫絕對是最佳潛力股。

袁德珮表示：「愛倫首席釀酒師James MacTaggart，是首開紅酒桶先例的釀酒師，大膽創新的作風，使愛倫風味桶享譽盛名，於12月換新裝在台上市，被選為2020年WWA最佳設計的新瓶身，加上歷年來經典特選的義大利阿馬龍紅酒桶、葡萄牙波特酒桶、梭甸甜白葡萄酒風味桶威士忌，喜歡嚐鮮的酒迷們，愛倫絕對會再度驚艷你的感官。」

年底前凡購買愛倫指定品項單瓶價1000元以上，就能獲得與大春煉皂聯名的「愛倫雪莉原酒Bodega酒皂（價值300元）」。酒皂擁有愛倫特有柑橘與海島風味融合天然皂香，帶給消費者如威士忌般層層迭起的感受。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

愛倫威士忌風味桶系列。圖／橡木桶提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
愛倫威士忌風味桶系列。圖／橡木桶提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
橡木桶洋總經理袁德珮（左）與大春煉皂品牌總監李國榮。圖／橡木桶提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
橡木桶洋總經理袁德珮（左）與大春煉皂品牌總監李國榮。圖／橡木桶提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
年底前購買愛倫指定品項單瓶價1,000元以上，即贈與大春煉皂聯名的「愛倫雪莉原酒Bodega酒皂」。圖／橡木桶提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
年底前購買愛倫指定品項單瓶價1,000元以上，即贈與大春煉皂聯名的「愛倫雪莉原酒Bodega酒皂」。圖／橡木桶提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

蘇格蘭 紅酒 義大利

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