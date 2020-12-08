真的出現了！蘋果推出AirPods Max耳罩式無線降噪耳機

今年蘋果新品連發！前幾次發表會都傳聞會登場的耳罩式耳機在今晚終於正式亮相。這款名為「AirPods Max」的耳罩式無線耳機，延續了原本AirPods的巧妙體驗，帶來舒適度更加提升的使用優勢。AirPods Max一次推出5款搶眼色彩，太空灰色、銀色、天藍色、綠色與粉紅色，即日起在美國及超過25個其他國家與地區開放訂購，台灣售價18,490元，將於日後在台開放訂購，明年初正式發售。

功能上，AirPods Max幾乎承襲了現有AirPods Pro的便利功能，擁有客製化聲學設計、H1晶片、由先進軟體推動的運算音訊技術，透過適應性等化功能、主動式降噪、通透模式與空間音訊效果，並可提供高達20小時的播放續航時間。

外型上，則是有著乍看有點趣味的頂部網面設計，可分散重量，並降低頭部壓力；不鏽鋼頭帶框架帶來了強度、彈性與舒適度，以適應各種頭形大小。伸縮頭帶支臂可平順延展並合適的位置固定，維持想要的貼合度。頭帶和耳罩以突破式機制相連，可平衡並分散耳罩壓力，讓兩個耳罩都能獨立旋轉，貼合不同使用者頭部輪廓。每個耳罩軟墊使用聲學工程記憶泡棉，打造出色的密合度，這是提供沈浸式音效體驗的關鍵。上方還有受到Apple Watch靈感啟發的數位旋鈕，能提供精準的音量控制，並能播放、暫停音訊，跳到下一首、接聽或掛斷電話，亦可啟動 Siri。