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真的出現了！蘋果推出AirPods Max耳罩式無線降噪耳機

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真的出現了！蘋果推出AirPods Max耳罩式無線降噪耳機

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
AirPods Max備有5款亮麗色彩，包括太空灰色、銀色、天藍色、綠色與粉紅色。圖／蘋果提供
AirPods Max備有5款亮麗色彩，包括太空灰色、銀色、天藍色、綠色與粉紅色。圖／蘋果提供

今年蘋果新品連發！前幾次發表會都傳聞會登場的耳罩式耳機在今晚終於正式亮相。這款名為「AirPods Max」的耳罩式無線耳機，延續了原本AirPods的巧妙體驗，帶來舒適度更加提升的使用優勢。AirPods Max一次推出5款搶眼色彩，太空灰色、銀色、天藍色、綠色與粉紅色，即日起在美國及超過25個其他國家與地區開放訂購，台灣售價18,490元，將於日後在台開放訂購，明年初正式發售。

功能上，AirPods Max幾乎承襲了現有AirPods Pro的便利功能，擁有客製化聲學設計、H1晶片、由先進軟體推動的運算音訊技術，透過適應性等化功能、主動式降噪、通透模式與空間音訊效果，並可提供高達20小時的播放續航時間。

外型上，則是有著乍看有點趣味的頂部網面設計，可分散重量，並降低頭部壓力；不鏽鋼頭帶框架帶來了強度、彈性與舒適度，以適應各種頭形大小。伸縮頭帶支臂可平順延展並合適的位置固定，維持想要的貼合度。頭帶和耳罩以突破式機制相連，可平衡並分散耳罩壓力，讓兩個耳罩都能獨立旋轉，貼合不同使用者頭部輪廓。每個耳罩軟墊使用聲學工程記憶泡棉，打造出色的密合度，這是提供沈浸式音效體驗的關鍵。上方還有受到Apple Watch靈感啟發的數位旋鈕，能提供精準的音量控制，並能播放、暫停音訊，跳到下一首、接聽或掛斷電話，亦可啟動 Siri

利用光學感測器與頭戴偵測功能，AirPods Max還可自動偵測使用者是否戴著耳機。戴上耳機，AirPods Max便會播放音訊，取下或抬起單邊耳罩時，便會暫停音訊。波束成形雙麥克風可阻絕環境噪音並聚焦使用者的聲音，讓AirPods Max的在語音通話與下達Siri指令時都都澄澈清晰。

數位旋鈕提供精準的音量控制，並能播放、暫停音訊，跳到下一首、接聽或掛斷電話，亦可啟動Siri。噪音控制按鈕可輕鬆於主動式降噪功能與通透模式之間切換。圖／蘋果提供
數位旋鈕提供精準的音量控制，並能播放、暫停音訊，跳到下一首、接聽或掛斷電話，亦可啟動Siri。噪音控制按鈕可輕鬆於主動式降噪功能與通透模式之間切換。圖／蘋果提供
AirPods Max透過適應性等化功能、主動式降噪、通透模式與空間音訊效果，帶來突破的聆聽體驗。圖／蘋果提供
AirPods Max透過適應性等化功能、主動式降噪、通透模式與空間音訊效果，帶來突破的聆聽體驗。圖／蘋果提供
AirPods Max台灣售價18,490元，將於日後在台開放訂購，明年初正式發售。圖／蘋果提供
AirPods Max台灣售價18,490元，將於日後在台開放訂購，明年初正式發售。圖／蘋果提供
將AirPods Max存放於柔軟、輕巧的聰穎耳機套時會進入超低功耗狀態，協助省電。圖／蘋果提供
將AirPods Max存放於柔軟、輕巧的聰穎耳機套時會進入超低功耗狀態，協助省電。圖／蘋果提供
AirPods Max的設定與使用方式就如同以往的AirPods系列一樣巧妙又簡單。圖／蘋果提供
AirPods Max的設定與使用方式就如同以往的AirPods系列一樣巧妙又簡單。圖／蘋果提供

Siri 太空

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