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BLACKPINK Rose、陳庭妮 碎花與亮片的秋日少女感穿搭
雪紡碎花、波點、亮片公主袖，展現小女人情懷的秋冬裙裝或連身短褲，近期成為BLACKPINK Rose、陳庭妮和吳卓源的穿搭主題，展現maje 2020秋冬女裝的巴黎女孩風格，而kate spade女裝也在秋冬有波點款式的表現，讓宋妍霏展現25歲的青春俏皮。
陳庭妮以maje雪紡碎花拼接長裙搭襯FENDI Packaging系列束口包，上衣剪裁露出鎖骨性感迷人，不規則裙襬也讓碎花的浪漫增添個性；BLACKPINK Rose在錄製網路節目時，以炫目的亮片洋裝作為造型，公主袖增加了甜美風格；而吳卓源則是穿上表現個性的雪紡碎花連身短褲，增添她的帥氣個性。maje在秋冬穿越時空，回到巴黎的傳奇夜店Le Palace，在這裡有超模、DJ等縱情狂歡的女子，他們身上穿著亮片裙、裝飾蝴蝶領結、藍綠絲絨服裝、威爾斯格紋、梯形鞋跟，都成為服裝靈感。
這群散發藝術氣質又狂放不羈的女孩，性感甜美，隨時跳上歐洲之星列車去到下一站；正是這樣的情境，創作出不失個性的碎花裙裝。而Kate Spade 2020秋冬也巧妙地將花卉運用在服裝上，例如絲襪、風衣翻領處都暗藏著花朵，圓點服裝更是不可或圈的少女感穿搭，大陸女星宋妍霏就以波點洋裝穿出了25歲女孩的亮麗。
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