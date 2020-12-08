快訊

1999被打爆！台南農地大面積焚燒 高雄煙霧瀰漫飄「惡臭異味」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

BLACKPINK Rose、陳庭妮 碎花與亮片的秋日少女感穿搭

聯合報 / 楊詩涵／即時報導
宋妍霏、BLACKPINK Rose、吳卓源穿少女感洋裝。圖／取自IG、微博
宋妍霏、BLACKPINK Rose、吳卓源穿少女感洋裝。圖／取自IG、微博

雪紡碎花、波點、亮片公主袖，展現小女人情懷的秋冬裙裝或連身短褲，近期成為BLACKPINK Rose、陳庭妮和吳卓源的穿搭主題，展現maje 2020秋冬女裝的巴黎女孩風格，而kate spade女裝也在秋冬有波點款式的表現，讓宋妍霏展現25歲的青春俏皮。

陳庭妮以maje雪紡碎花拼接長裙搭襯FENDI Packaging系列束口包，上衣剪裁露出鎖骨性感迷人，不規則裙襬也讓碎花的浪漫增添個性；BLACKPINK Rose在錄製網路節目時，以炫目的亮片洋裝作為造型，公主袖增加了甜美風格；而吳卓源則是穿上表現個性的雪紡碎花連身短褲，增添她的帥氣個性。maje在秋冬穿越時空，回到巴黎的傳奇夜店Le Palace，在這裡有超模、DJ等縱情狂歡的女子，他們身上穿著亮片裙、裝飾蝴蝶領結、藍綠絲絨服裝、威爾斯格紋、梯形鞋跟，都成為服裝靈感。

這群散發藝術氣質又狂放不羈的女孩，性感甜美，隨時跳上歐洲之星列車去到下一站；正是這樣的情境，創作出不失個性的碎花裙裝。而Kate Spade 2020秋冬也巧妙地將花卉運用在服裝上，例如絲襪、風衣翻領處都暗藏著花朵，圓點服裝更是不可或圈的少女感穿搭，大陸女星宋妍霏就以波點洋裝穿出了25歲女孩的亮麗。

BLACKPINK Rose款式maje亮片公主袖洋裝，15,070元。圖／maje提供
BLACKPINK Rose款式maje亮片公主袖洋裝，15,070元。圖／maje提供
BLACKPINK Rose穿著maje 2020秋冬系列洋裝錄製網路節目。圖／截自www.youtube.com/watch?v=y-RKQZsUGM0
BLACKPINK Rose穿著maje 2020秋冬系列洋裝錄製網路節目。圖／截自www.youtube.com/watch?v=y-RKQZsUGM0
陳庭妮穿maje碎花方領上衣8,120元、雪紡碎花拼接長裙10,440元，搭配FENDI Packaging中款束口包63,000元。圖／取自IG
陳庭妮穿maje碎花方領上衣8,120元、雪紡碎花拼接長裙10,440元，搭配FENDI Packaging中款束口包63,000元。圖／取自IG
BLACKPINK Rose穿maje亮片公主袖洋裝，15,070元。圖／取自IG
BLACKPINK Rose穿maje亮片公主袖洋裝，15,070元。圖／取自IG
宋妍霏穿kate spade秋冬波點洋裝。圖／取自微博
宋妍霏穿kate spade秋冬波點洋裝。圖／取自微博
吳卓源穿maje雪紡碎花連身短褲，11,590元。圖／取自IG
吳卓源穿maje雪紡碎花連身短褲，11,590元。圖／取自IG
BLACKPINK Rose穿maje亮片公主袖洋裝，15,070元。圖／取自IG
BLACKPINK Rose穿maje亮片公主袖洋裝，15,070元。圖／取自IG
吳卓源穿maje雪紡碎花連身短褲，11,590元。圖／取自IG
吳卓源穿maje雪紡碎花連身短褲，11,590元。圖／取自IG

巴黎 夜店 陳庭妮

延伸閱讀

遭影射和謝和弦一夜情 陳芳語揭穿真相

少女為作業訪談社區老翁 反被摸胸痛哭「要投訴老師」

要吳卓源耍性感 阿達被嫌動作慢

溫昇豪出入火海拯救小男孩 感嘆：死亡面前人人平等

相關新聞

性騷事件延燒慘遭合作廠商切割 福灣道歉了

在桂冠、Mister Donut、嵜本生吐司、乖乖等多個品牌陸續下架相關聯名產品後，近期受到性騷擾事件重創商譽的「福灣巧...

福灣性騷雪球持續炸！嵜本、乖乖、Mister Donut全下架

福灣巧克力的性騷擾事件持續發燒。繼桂冠率先切割，停賣相關的「巧克力湯圓」之後，Mister Donut自11月攜手許華仁...

福灣二度發布致歉聲明！網路謾罵聲浪依舊高漲

屏東知名「福灣巧克力」因2015年許姓董座涉嫌對女員工性騷擾，董座遭起訴後，其子許華仁還大罵女員工與媒體，又遭受害女員工...

福灣巧克力風波延燒！金色三麥發表聲明即刻停止生產聯名啤酒

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

急停售「福灣巧克力」生吐司！嵜本改賣「芝麻生吐司」

福灣董座的性騷擾事件引發社會軒然大波，各大合作、聯名廠商也紛紛切割，盼能在砲火中平安退場。來自日本的「嵜本生吐司」台北1...

福灣董座性騷案／合作品牌急切割 超商、量販也下架

冠軍巧克力品牌「福灣巧克力」因董座2015年的性騷擾案被判刑、董座兒網路發文嗆聲力挺，近日再被翻出而引發大批網友撻伐、抵...

林映唯大秀美腿只穿PUMA聯名鞋 網：「性感沒有極限」

「小美」林映唯的性感魅力藏不住，受PUMA邀請化身如同貓女郎般，大秀美腿線條只為詮釋Charlotte Olympia聯...

MONCLER併購Stone Island！ Chloé發表新任創意總監

日前設計師Natacha Ramsay-Levi宣布卸下Chloé創意總監一職，Chloé官方表示感謝與祝福，今Chlo...

福灣性騷風波延燒！面對合作廠商切割 福灣回應了

屏東知名巧克力「福灣巧克力」許姓董座2015年涉嫌對女員工性騷擾，引起網民眾怒撻伐，不僅發起抵制、拒買行動，12月4日上...

日本人氣雜貨「Threeppy」插旗台北、高雄99元就買得到

不能出國的日子，現有全新300日圓日系雜貨店進駐台灣。日本大創Daiso Japn旗下新品牌「Threeppy」近日悄悄...

薯榔海水染創作開幕免費參觀 展現八斗子先民生活智慧

基隆國立海科館教育中心「薯榔海水染」成果展今天開幕，海科館表示，早年漁民用薯榔染劑加強棉麻編製的魚網的韌性，近年純天然環...

遭董座性騷女學生親上線！6年後看到福灣巧克力仍不舒服

知名食品大廠桂冠公司昨（7）日宣布停產與福灣聯名的「巧克力湯圓」產品，引起廣大關注，更多民眾得知福灣董事長近6年前曾熊抱實習女學生一事...

熱門新聞

降雨範圍擴大全台連兩天有雨！創入冬最低溫時間點曝光

殺破狼占星／2021年桃花最旺&最悲情星座排名出爐 處女座大吉星來了

福灣性騷雪球持續炸！嵜本、乖乖、Mister Donut全下架

遭董座性騷女學生親上線！6年後看到福灣巧克力仍不舒服

天生有富貴基因！「3星座」跟錢特別有緣

限時14天、全台限16間店！肯德基「炸三角骨」開賣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。