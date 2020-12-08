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福灣巧克力風波延燒！金色三麥發表聲明即刻停止生產聯名啤酒

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
上月甫發表與福灣巧克力聯名啤酒的金色三麥，也在今日宣佈停止生產、並即刻下架商品。圖 / 全家便利商店提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
上月甫發表與福灣巧克力聯名啤酒的金色三麥，也在今日宣佈停止生產、並即刻下架商品。圖 / 全家便利商店提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

福灣巧克力因董座職場騷擾引起全台抨擊，原本合作的品牌也相繼做出聲明，最新包含啤酒餐酒品牌金色三麥也做出聲明，立即停止生產聯名的「台灣一號巧克力啤酒」，也宣告這只誕生約一個月的商品，瞬間夭折。

雖然福灣巧克力於上月27日於臉書發出聲明致歉，但昨日陸續有合作廠商宣布即刻停產與福灣的聯名產品，今日最新則有啤酒餐酒品牌金色三麥於臉書發表兩點聲明，表示得知事件後已立即停止生產，同時主動下架「台灣一號巧克力啤酒」。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

聲明結尾也表示，性別平權是存在於生活細節的平等落實，並呼籲尊重並維護性別工作平等法所保障的權益。該則聲明是金色三麥於官方臉書專頁於半小時發表，貼文已獲多次轉貼，網友也多持正面肯定。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

金色三麥宣布即刻下架與福灣巧克力聯名商品，並呼籲尊重性別平等法保障的工作權益。圖 / 翻攝自臉書。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
金色三麥宣布即刻下架與福灣巧克力聯名商品，並呼籲尊重性別平等法保障的工作權益。圖 / 翻攝自臉書。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

巧克力 福灣 酒駕

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