英倫男神Sam Claflin加持Barbour 帥氣代言頂級系列

以經典油布外套聞名的英國品牌Barbour這一季找來了，曾被票選為年度最有魅力男性、全球百大帥哥的演員Sam Claflin擔任全新推出的頂級系列「Gold Standard」代言人。形象大片甫曝光，就造成粉絲的熱烈討論，紛紛想買同款給老公或是男朋友穿。

Gold Standard是Barbour 邁入第126年，為高端市場創造的全新系列。結合品牌百年工藝，並且保有經典英倫風格，將最受歡迎的10款外套升級重塑，增添更多細緻時尚細節，採用Thermore®專利智慧保暖內裡，搭配皮革、粗花呢、天然Corozo果實鈕扣設計。像是Supa Border油布外套，就復刻自1980年代熱賣款式。保留了6盎司厚度油布，與將近及膝的長度，新配置可折的超高領，以提供從頭到腳更大的防護，並有衍縫Thermore©智慧保溫棉內裡，賦予格外保暖功能。全系列於英國南希爾茲地區手工剪裁製作，每件夾克須經由熟練的工匠進行36道以上的獨立處理，以達到嚴格高標準。