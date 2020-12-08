英倫男神Sam Claflin加持Barbour 帥氣代言頂級系列
以經典油布外套聞名的英國品牌Barbour這一季找來了，曾被票選為年度最有魅力男性、全球百大帥哥的演員Sam Claflin擔任全新推出的頂級系列「Gold Standard」代言人。形象大片甫曝光，就造成粉絲的熱烈討論，紛紛想買同款給老公或是男朋友穿。
Gold Standard是Barbour 邁入第126年，為高端市場創造的全新系列。結合品牌百年工藝，並且保有經典英倫風格，將最受歡迎的10款外套升級重塑，增添更多細緻時尚細節，採用Thermore®專利智慧保暖內裡，搭配皮革、粗花呢、天然Corozo果實鈕扣設計。像是Supa Border油布外套，就復刻自1980年代熱賣款式。保留了6盎司厚度油布，與將近及膝的長度，新配置可折的超高領，以提供從頭到腳更大的防護，並有衍縫Thermore©智慧保溫棉內裡，賦予格外保暖功能。全系列於英國南希爾茲地區手工剪裁製作，每件夾克須經由熟練的工匠進行36道以上的獨立處理，以達到嚴格高標準。
在拍攝迎向大片時，Sam Claflin就透露最愛Supa Beaufort油布外套，這也是Barbour最具代表性的款式之一，同時受到英國女王查爾斯親王、威廉王子等皇室成員愛用。因應野外射擊、狩獵需要，有著多功能內裡暗袋與腰間後方置物袋。在維持經典功能之外，頂級系列款以A-Line剪裁和豐富細節讓穿搭更具層次變化，也是品牌粉絲不可錯過的冬季外套單品。
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