急停售「福灣巧克力」生吐司！嵜本改賣「芝麻生吐司」

福灣董座的性騷擾事件引發社會軒然大波，各大合作、聯名廠商也紛紛切割，盼能在砲火中平安退場。來自日本的「嵜本生吐司」台北101店，開幕時就以獨家限量商品「福灣巧克力生吐司」為主打重點。但12月8日也正式發布公告，該商品自9日起停止販售，並將由「極芝麻生吐司」替代。

「嵜本生吐司」自今年4月正式登台，並於7月插旗台北101。店內除了提供極美自然吐司、極生奶油牛奶吐司等招牌商品之外，並標榜與福灣巧克力合作，推出單一店內限定口味的「福灣巧克力生吐司」，僅限每週二固定販售，1斤520元。