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急停售「福灣巧克力」生吐司！嵜本改賣「芝麻生吐司」

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
嵜本生吐司限定口味的「福灣巧克力生吐司」，將自即日起公告下架。記者陳睿中／攝影
嵜本生吐司限定口味的「福灣巧克力生吐司」，將自即日起公告下架。記者陳睿中／攝影

福灣董座的性騷擾事件引發社會軒然大波，各大合作、聯名廠商也紛紛切割，盼能在砲火中平安退場。來自日本的「嵜本生吐司」台北101店，開幕時就以獨家限量商品「福灣巧克力生吐司」為主打重點。但12月8日也正式發布公告，該商品自9日起停止販售，並將由「極芝麻生吐司」替代。

「嵜本生吐司」自今年4月正式登台，並於7月插旗台北101。店內除了提供極美自然吐司、極生奶油牛奶吐司等招牌商品之外，並標榜與福灣巧克力合作，推出單一店內限定口味的「福灣巧克力生吐司」，僅限每週二固定販售，1斤520元。

儘管是店內獨家的限定商品，但在福灣董座的性騷擾事件之下，包括桂冠、乖乖、Mister Donut、家樂福等品牌，均公告暫停販售福灣相關產品。嵜本也於12月8日發布公告，表示「每週二限定商品將於12月9日起下架」。儘管聲明中未提及福灣，但是內行人一看就知道意指「福灣巧克力生吐司」。嵜本也表示，12月22日，將會由「極芝麻生吐司」替換登場，實際內容與售價，將會再行公佈。

嵜本生吐司發布聲明，將停售現行的「週二限定商品」。圖／嵜本生吐司提供
嵜本生吐司發布聲明，將停售現行的「週二限定商品」。圖／嵜本生吐司提供

福灣 巧克力 台北101

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