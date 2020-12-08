林映唯大秀美腿只穿PUMA聯名鞋 網：「性感沒有極限」

「小美」林映唯的性感魅力藏不住，受PUMA邀請化身如同貓女郎般，大秀美腿線條只為詮釋Charlotte Olympia聯名新鞋。Nike則找來潮牌也是DIOR御用飾品設計師YOON合作，把其同名品牌AMBUSH的風格，結合NBA元素，創造專屬女性的籃球運動時尚。

PUMA二度與精品鞋履設計師品牌Charlotte Olympia攜手，以馬戲團女伶為創作主角，將馬戲團演員精技於雜耍、走鋼索、甚至訓獸師等技藝轉化為設計靈感。利用透過華麗復古的金色刺繡與荷葉邊等剪裁細節，展現浮誇奇幻的奢靡風格，於是找來新生代演員小美林映唯一改過往空靈形象，身穿同系列高衩連身裝大露雪白修長美腿，並演繹Mile Rider by Charlotte鞋，讓網友直呼：「性感沒有極限！」全新的Mile Rider by Charlotte鞋，以柔軟異材質鞋面包覆，搭配高光澤度的裁片，飾以大量金屬亮粉覆蓋，吸睛度百分百。

飾品設計師YOON詮釋Nike x AMBUSH NBA系列服飾。圖／Nike提供

許多女孩會覺得和NBA沾不上邊，但藉由DIOR御用飾品設計師YOON的視角，則將不可能化為可能。YOON從自身跨領域合作經驗中汲取靈感，對洛杉磯湖人隊和布魯克林籃網隊的服裝進行全新設計發想，並在系列中添加更多女性特質。像是把常見籃球熱身的排扣褲變成一款能適應季節變化，具有保暖防護功能的褲裝。或是向 90 年代籃球文化致敬的兩件外套，都裝飾了誇張風格的球隊圖案。而和服飾相應的Nike Dunk鞋款也以其飾品品牌AMBUSH的方式進行改造，融入了日本機車、汽車和卡車文化的元素，在外觀上更加修長挺拔。