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MONCLER併購Stone Island！ Chloé發表新任創意總監

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
有「羽絨之王」美譽的MONCLER，日前推出Grenoble滑雪系列新品。圖／MONCLER提供
有「羽絨之王」美譽的MONCLER，日前推出Grenoble滑雪系列新品。圖／MONCLER提供

日前設計師Natacha Ramsay-Levi宣布卸下Chloé創意總監一職，Chloé官方表示感謝與祝福，今Chloé宣布後續將由出生於烏拉圭的設計師Gabriela Hearst接任，即起擔綱Chloé創意總監一職；而MONCLER則收購Stone Island，壯大戶外機能與潮流的王國。

Gabriela Hearst在加入Chloé之後，將在明年3月的秋冬大秀發表首個創作系列，同時她也會繼續擔任自身於2015年推出的同名品牌Gabriela Hearst創意總監。Gabriela Hearst在今年奪得CFDA最佳美國女裝設計師大獎，她所推出的包款如Nina珠寶盒手袋及Diana書本手袋，安海瑟薇、梅根馬克爾都曾選搭，未來將以永續時尚的願景，結合Chloé女孩的特質設計。在時尚環保領域，Gabriela Hearst在2018年，被指派為公益團體「拯救兒童（Save the Children）」理事會的理事，而她在2019年9月於紐約發表的2020春夏系列，則是第一個碳中和（carbon neutral）的時裝秀。

MONCLER則是宣告併購Stone Island，消息一出MONCLER股票即上漲了3.84％，MONCLER董事長兼首席執行官Remo Ruffini聲明表示，「我一直致力於打造一個強大的品牌，在相同的願景下將於Stone Island聯手。」據WWD報導，Stone Island董事長兼首席執行官Carlo Rivetti表示，原團隊將繼續目前的工作，而得益於MONCLER在零售領域的豐富經驗，將有助於Stone Island加速國際發展。Stone Island由Massimo Osti在1982年創立，他本人熱愛軍事、機能以及古著，以羅盤臂章帶來高辨識度，強項在於防水油布料、熱感應變色布料等開發，近年與Nike、Supreme的合作也帶來高度話題。

Stone Island日前與Supreme聯名合作系列。圖／取自Stone Island官網
Stone Island日前與Supreme聯名合作系列。圖／取自Stone Island官網
有「羽絨之王」美譽的MONCLER，日前推出Grenoble滑雪系列新品。圖／MONCLER提供
有「羽絨之王」美譽的MONCLER，日前推出Grenoble滑雪系列新品。圖／MONCLER提供

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