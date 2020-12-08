MONCLER併購Stone Island！ Chloé發表新任創意總監

日前設計師Natacha Ramsay-Levi宣布卸下Chloé創意總監一職，Chloé官方表示感謝與祝福，今Chloé宣布後續將由出生於烏拉圭的設計師Gabriela Hearst接任，即起擔綱Chloé創意總監一職；而MONCLER則收購Stone Island，壯大戶外機能與潮流的王國。

Gabriela Hearst在加入Chloé之後，將在明年3月的秋冬大秀發表首個創作系列，同時她也會繼續擔任自身於2015年推出的同名品牌Gabriela Hearst創意總監。Gabriela Hearst在今年奪得CFDA最佳美國女裝設計師大獎，她所推出的包款如Nina珠寶盒手袋及Diana書本手袋，安海瑟薇、梅根馬克爾都曾選搭，未來將以永續時尚的願景，結合Chloé女孩的特質設計。在時尚環保領域，Gabriela Hearst在2018年，被指派為公益團體「拯救兒童（Save the Children）」理事會的理事，而她在2019年9月於紐約發表的2020春夏系列，則是第一個碳中和（carbon neutral）的時裝秀。