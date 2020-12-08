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日本人氣雜貨「Threeppy」插旗台北、高雄99元就買得到
不能出國的日子，現有全新300日圓日系雜貨店進駐台灣。日本大創旗下新品牌「Threeppy」近日悄悄在台灣開幕，相較大創，Threeppy商品定位更具設計感與流行度，價位也較大創49元新台幣起跳稍高，Threeppy全店商品售價99元至199元。台北、高雄兩間門市分別位於南西旗艦店與夢時代七樓，皆採店中店形式，明年則會再陸續展店。
「Threeppy」可說是大創的進階版，相較大創的商品走的是實用路線，那Threeppy就是走可愛甜美風的日系雜貨店，桃粉色招牌設計相當顯眼，「Threeppy」的命名就是「300日圓與happy生活」的意思，希望消費者可以用少少的錢買得開心。Threeppy品牌在2018年誕生，台灣也是繼日本，海外的新加坡、澳門後，第三個海外據點。
「Threeppy」在台灣商品以「食衣住」這三大主題為主，全店近3千種品項，並有非常多元的流行飾品，包括耳環、戒指、項鍊、髮飾，通通99元買得到。另外，收納、雜貨、廚房用品也是Threeppy的強項，尤其一系列木製餐具，價位99元起至199元就可入手，價格有競爭力，也是近日開幕最受歡迎、賣最好的品項。
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