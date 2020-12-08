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薯榔海水染創作開幕免費參觀 展現八斗子先民生活智慧

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
「薯榔海水染」成果展今在海科館開幕，展現八斗子先民生活智慧。圖／海科館提供
「薯榔海水染」成果展今在海科館開幕，展現八斗子先民生活智慧。圖／海科館提供

基隆國立海科館教育中心「薯榔海水染」成果展今天開幕，海科館表示，早年漁民用薯榔染劑加強棉麻編製的魚網的韌性，近年純天然環保紡織品染劑也受重視，希望八斗子薯榔海水染的先民智慧，能為地方帶來文創產業重生。

台灣海洋大學推動大學社會責任實踐計畫，與海科館、八斗子產業觀光促進會合作開課，培育30名種子教師。學員的成果展今在海科館教育中心展示門廳開幕，呈現染藝服飾、絲巾、袋包與帽子等作品，展期到本月18日，民眾可免費參觀。

八斗子產業觀光促進會指出，早期魚網由棉麻編製，薯榔含有單寧酸及膠質，先民利用薯榔染劑染在魚網上，染色後能加強纖維韌性，讓魚網更耐用，且有防止海水腐蝕魚網纖維及防霉的效果。八斗子早期是一座島，夏天枯水期時，漁民改用海水代替淡水染布，展現先民就地取材的生活智慧。

海大3年前積極整合地方資源振興漁村文化，鼓勵學生走進社區。今年8月起邀請八斗子產業觀光促進會規劃薯榔海水染種子教師培訓工作坊，並與海科館共同舉辦成果展，透過海水染布作品，讓更多人看見八斗子漁村的美好價值，促使地方文創產業重生。

基隆市八斗高中成立薯榔染布社，有10名同學提供作品參展，透過新生代加入創作，傳承在地先民技藝和生活智慧。

「薯榔海水染」成果展今在海科館開幕，展現八斗子先民生活智慧。圖／海科館提供
「薯榔海水染」成果展今在海科館開幕，展現八斗子先民生活智慧。圖／海科館提供
「薯榔海水染」成果展今在海科館開幕，展現八斗子先民生活智慧。圖／海科館提供
「薯榔海水染」成果展今在海科館開幕，展現八斗子先民生活智慧。圖／海科館提供
「薯榔海水染」成果展今在海科館開幕，展現八斗子先民生活智慧。圖／海科館提供
「薯榔海水染」成果展今在海科館開幕，展現八斗子先民生活智慧。圖／海科館提供
「薯榔海水染」成果展今在海科館開幕，展現八斗子先民生活智慧。圖／海科館提供
「薯榔海水染」成果展今在海科館開幕，展現八斗子先民生活智慧。圖／海科館提供

海科館 文創產業 漁民

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