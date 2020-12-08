西門町新飯店 大玩密室逃脫、塔羅占卜…累了就回房睡

2020疫情年開幕的飯店，總要有點新意思，才能在逆境中突圍。小鹿文娛旗下的「路徒行旅」新開幕，強調是「一座隱匿於台北西部的大人遊樂場」，將旅宿空間重新解構，推出整層玩樂空間，遊客可以一次體驗多種特色主題房型、城市露臺野餐、歡唱KTV，或是包場大玩原創密室逃脫，顛覆一般人對於「飯店」的想像。

「路徒行旅」B1的大廳，有投籃機、飛鏢機與復古拍貼機等設施，同時附帶爆米花機與24小時開放點心bar的「微型電影院」，讓遊客從Check-in就開始玩。

玩樂重點區在8樓，整層空間經過翻轉改造，包括「娛樂房」、「獨身貓房」、「城市星空露臺」與「密室逃脫」4大區域，其中，最受歡迎的正是密室逃脫《獵魔人：封印之術》，玩家們將穿越時空，化身為獵魔人進入神秘的鹿角鎮，提著油燈穿梭不同的主題客房，一起解開意想不到的精彩故事線。

逃出燒腦的客房密室後，即可抵達戶外的「城市星空露臺」，能與好友一起在綠地上席地野餐，觀賞星空電影；即便是在節奏緊湊的台北市區，也能輕鬆跳脫日常。若人數夠多，還能包場嗨唱KTV，體驗跨海占卜，玩累了直接回房睡。各種體驗活動皆可單項購買，不必住也能玩，以密室逃脫為例，1.5小時1,600元，最多4人體驗。