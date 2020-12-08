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從仰望到平視 陳嵐舒回歸掌勺小樂沐法式餐酒館

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
小龍蝦、鱈魚白子、120°麻油、菱角、南瓜、貢布胡椒。圖／小樂沐提供。
小龍蝦、鱈魚白子、120°麻油、菱角、南瓜、貢布胡椒。圖／小樂沐提供。

曾獲亞洲最佳女廚師（Asia’s Best Female Chef Award）肯定的法料主廚陳嵐舒，自2018年底法料餐廳樂沐（Le Moût）熄燈後，休息了兩年；今年她創立了全新法式餐飲品牌小樂沐（Le Côté LM），在同一地點重新出發，再度回歸台灣餐飲舞台。

「『小樂沐』的核心跟『樂沐』一樣，還是食物。只是『小樂沐』會以更輕鬆、更親和，但還是以帶著一定程度的華麗感跟儀式感的方式來呈現。」陳嵐舒說：「對客人來說，我們還是提供很棒的食物，很好的服務。只是在過去的『樂沐』，客人可能是用『仰望』的方式在看我們；但是在『小樂沐』，我們是法式餐酒館，所以會輕鬆很多。」

從步入充滿綠意的戶外庭院開始，已經可感受到一股自然且慵懶悠閒的法式氛圍。推開門走進小樂沐餐廳，可以見到的是面積不大的開放式的廚房，整個空間散發出溫暖優雅又愜意的氣息，歡迎著來用餐的賓客。

小樂沐平日午間供應單點菜色（à la carte），週間晚上、週末例假日午晚時段，則是套餐形式（Set Menu）。以當令最新鮮的蔬果肉品海鮮等食材，烹製出風味絕佳的法式料理，搭上由餐廳經理陳永淳挑選以自然酒為主的葡萄酒款，讓人感到彷若置身在巴黎最時髦當紅的現代餐酒館裡。

中午的單點菜單裡，有法國小酒館裡常見的經典菜色，如法式鄉村肉派、嫩煎肥鴨肝等；主菜將不定時更替，還有適合搭配葡萄酒的綜合乳酪盤、火腿盤等。

晚間則提供更精緻細膩的法式套餐，並可選擇2杯或3杯的葡萄酒搭配（wine pairing），在品嘗美味的菜餚時，還能因葡萄酒的加入共舞，激盪出更多讓人驚喜的味蕾感受。

戶外座位區則全日供應著輕食、葡萄酒、咖啡、茶等; 想在和煦陽光下享用午茶甜點，或者傍晚想先來杯香檳、餐前酒，小樂沐隨時歡迎你來坐坐。

陳嵐舒表示：「我現在正在考慮把午餐跟晚餐之間的差異性拉大，讓晚間套餐更正式、更精緻一點；未來也不排除，或許可能會重啟二樓的空間，供晚餐套餐使用。」

◎餐酒內容：

．午餐提供單點菜單，低消為880元+10%起。

．晚餐供應套餐，2,580元＋10％元起。

．葡萄酒搭配：2杯780元+10%。3杯1080元+10%。

．戶外區域：全日供應輕食、葡萄酒、茶、咖啡、甜點等

◎地址：台中市西區存中街59號1樓

◎電話：04-2375-3002

小樂沐手作麵包籃，搭配北義手工奶油。圖／小樂沐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
小樂沐手作麵包籃，搭配北義手工奶油。圖／小樂沐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
菲力、開心果、麵團子、燉牛尾、牛骨髓。圖／小樂沐提供。
菲力、開心果、麵團子、燉牛尾、牛骨髓。圖／小樂沐提供。
主廚陳嵐舒（Chef Lanshu Chen）。圖／小樂沐提供。
主廚陳嵐舒（Chef Lanshu Chen）。圖／小樂沐提供。
小樂沐團隊有一半的成員來自樂沐。圖／小樂沐提供。
小樂沐團隊有一半的成員來自樂沐。圖／小樂沐提供。
燴龍蝦、檸檬葉、蕪菁、甜豆。圖／小樂沐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
燴龍蝦、檸檬葉、蕪菁、甜豆。圖／小樂沐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
綜合乳酪盤、堅果、無籽葡萄、手工果醬、無花果酸種麵包。圖／小樂沐提供。
綜合乳酪盤、堅果、無籽葡萄、手工果醬、無花果酸種麵包。圖／小樂沐提供。
紫玉米、雞肝、椰子。圖／小樂沐提供。
紫玉米、雞肝、椰子。圖／小樂沐提供。
現烤法式蘋果塔、杏仁奶油、馬達加斯加香草鮮奶油。圖／小樂沐提供。
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樂沐 葡萄酒 陳嵐舒

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