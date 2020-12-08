福灣性騷雪球持續炸！嵜本、乖乖、Mister Donut全下架

福灣巧克力的性騷擾事件持續發燒。繼桂冠率先切割，停賣相關的「巧克力湯圓」之後，Mister Donut自11月攜手許華仁所推出的巧克力甜甜圈，也即將下架停售。另外來自日本的嵜本生吐司也緊急宣告，台北101門市獨家推出的「福灣巧克力生吐司」自即日起下架，未來將會更換口味。零食大廠「乖乖」也宣佈會自主下架聯名產品。

「福灣巧克力」乃是台灣知名的巧克力業者，也是「世界巧克力大賽」的常勝軍。但在2015年，福灣巧克力許姓董座因於飯店中對實習女大生進行不當身體碰觸等行為，因此被女大生告上法院，並依照妨害性自主罪判刑。許姓董座的兒子發文反擊女大生，也被女大生告上法院，被依照誹謗罪判刑。儘管已經是多年前的事件，但是此案近期於網路討論區快速引爆，引起網友們重視與不滿，紛紛抵制福灣巧克力以及合作、聯名廠商。