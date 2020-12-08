聽新聞
test
0:00 / 0:00
福灣性騷雪球持續炸！嵜本、乖乖、Mister Donut全下架
福灣巧克力的性騷擾事件持續發燒。繼桂冠率先切割，停賣相關的「巧克力湯圓」之後，Mister Donut自11月攜手許華仁所推出的巧克力甜甜圈，也即將下架停售。另外來自日本的嵜本生吐司也緊急宣告，台北101門市獨家推出的「福灣巧克力生吐司」自即日起下架，未來將會更換口味。零食大廠「乖乖」也宣佈會自主下架聯名產品。
「福灣巧克力」乃是台灣知名的巧克力業者，也是「世界巧克力大賽」的常勝軍。但在2015年，福灣巧克力許姓董座因於飯店中對實習女大生進行不當身體碰觸等行為，因此被女大生告上法院，並依照妨害性自主罪判刑。許姓董座的兒子發文反擊女大生，也被女大生告上法院，被依照誹謗罪判刑。儘管已經是多年前的事件，但是此案近期於網路討論區快速引爆，引起網友們重視與不滿，紛紛抵制福灣巧克力以及合作、聯名廠商。
除了使用福灣所進口的原料製作湯圓，因此率先切割的「桂冠」之外，Mister Donut今年11月與福灣創辦人許華仁聯名推出多款巧克力甜甜圈，但因此次事件，因此即日宣佈將停售相關產品。另外人氣名店「嵜本生吐司」針對台北101門市，每週二固定會推出獨家限定口味「福灣巧克力生吐司」，8日也宣佈將會下架停售，未來將會以其他口味代替，並會再正式發布公告說明。另外「乖乖」亦發布公告聲明，指出會自主下架與福灣巧克力之聯名產品，並停止販售該商品。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言