搭上派對列車！Jo Malone打造英式車廂 限時超好拍

今年無法出國，但想要感受濃濃的英倫復古風嗎？那就搭上Jo Malone London的耶誕派對列車吧！不僅可以聞到最新限量香氛，還能拍出最強美照，根本就是好拍好好逛。

Jo Malone London今年耶誕節以20年代復古風格為靈感，廣告打造出英式復古風格的列車，即日起至12月10日在北市信義區香堤廣場，打造派對列車體驗活動，現場以實景搭建一台英式列車，運用幾何抽象，搭配香檳金、銀、黑色與Jo Malone London經典色，把列車開上廣場，內部則有歐式高級感，根本就是派對風格。

想在復古列車拍出美照，有三大亮點，包括「繽紛絢麗月台」，使用品牌經典色與幾何圖騰；「藝術裝置時鐘」則是充滿歐式車站風情的大時鐘，還有特大香水裝置物；「奢華派對車廂」則是20年代現場感，還有耶誕禮盒的擺飾，根本就是名流風格。

只要到現場拍照，公開打卡上傳FB或IG，並且標記 #SeasonOfScent @JoMaloneLondon，可獲得驚喜香氛禮物乙份，12月11日至20日，還將在新光三越A8館門口延續節慶氛圍。