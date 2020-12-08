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搭上派對列車！Jo Malone打造英式車廂 限時超好拍

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
Jo Malone London打造耶誕復古列車。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London打造耶誕復古列車。圖／Jo Malone London提供

今年無法出國，但想要感受濃濃的英倫復古風嗎？那就搭上Jo Malone London的耶誕派對列車吧！不僅可以聞到最新限量香氛，還能拍出最強美照，根本就是好拍好好逛。

Jo Malone London今年耶誕節以20年代復古風格為靈感，廣告打造出英式復古風格的列車，即日起至12月10日在北市信義區香堤廣場，打造派對列車體驗活動，現場以實景搭建一台英式列車，運用幾何抽象，搭配香檳金、銀、黑色與Jo Malone London經典色，把列車開上廣場，內部則有歐式高級感，根本就是派對風格。

想在復古列車拍出美照，有三大亮點，包括「繽紛絢麗月台」，使用品牌經典色與幾何圖騰；「藝術裝置時鐘」則是充滿歐式車站風情的大時鐘，還有特大香水裝置物；「奢華派對車廂」則是20年代現場感，還有耶誕禮盒的擺飾，根本就是名流風格。

只要到現場拍照，公開打卡上傳FB或IG，並且標記 #SeasonOfScent @JoMaloneLondon，可獲得驚喜香氛禮物乙份，12月11日至20日，還將在新光三越A8館門口延續節慶氛圍。

Jo Malone London打造耶誕復古列車，「奢華派對車廂」。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London打造耶誕復古列車，「奢華派對車廂」。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London耶誕限定禮品。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London耶誕限定禮品。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London打造耶誕復古列車，吧台區超有歐洲風。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London打造耶誕復古列車，吧台區超有歐洲風。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London耶誕限定禮品。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London耶誕限定禮品。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London打造耶誕復古列車。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London打造耶誕復古列車。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London打造耶誕復古列車，「藝術裝置時鐘」。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London打造耶誕復古列車，「藝術裝置時鐘」。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London打造耶誕復古列車。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London打造耶誕復古列車。圖／Jo Malone London提供

派對 車廂

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