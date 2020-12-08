年終折扣戰再起！GU祭出雙12優惠、H&M出清特賣低至5折

經過雙11和黑色星期五閃購的洗禮，亮眼的銷售說明了在後疫情時代的消費力道不容小覷，因此平價品牌GU、H&M和GAP都趁年終時，再推出雙12的優惠或是出清折扣，最低5折起，讓消費者趁機搶便宜，買好買滿！

GU從即日起至12月13日於網路商店舉辦「1212年終狂歡節」活動，精選多款冬季保暖單品推出限定優惠價1,212元；單筆消費滿1,800元，更可享有圓領衫或極暖上衣買一送一的好康優惠。像是冬日必備原價1,990元的羊毛混紡大衣，在12月10日推出6折優惠，只要1,212元即可入手。而先前推出即造成轟動的「哈利波特」、「PlayStation」兩大聯名系列，也搭了活動順風車，推出新款，並於網路商店搶先開賣，其中哈利波特聯名系列襪飲與小包，限定在網路商店販售。

同樣主打雙12優惠的還有GAP官網自12月10日至12月13日，限時四天的折扣期間購買，就能享有全場商品5折起的優惠。亦有提供滿額優惠，消費滿1,500現折200、滿2,500現折400，讓消費者在冬季不僅穿得自在，也能買得自在。H&M則是主打冬季折扣，從12月9日開跑，全台13 間門市同步提供超過5,000款精選女裝、男裝及童裝服飾，全面低至5折起。折扣季正好趕上季節變換，眾多當季服飾，能以超值價格購入，數量有限售完即止。

H&M女版方形剪裁上衣，原價349元，特惠價200元。圖／H&M提供

H&M男版黑色仿綿羊外套，原價1,499元，特惠價800元。圖／H&M提供

GU男裝防潑水輕暖HEAT PADDED夾層外套期間限定價1,212元。圖／GU提供

H&M棉質混紡男童連帽上衣，原價499元，特惠價250元。圖／H&M提供