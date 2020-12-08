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樂天超市進駐忠孝SOGO韓國展 百款零食冬季刷劇最合拍

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
SOGO忠孝館12/8至12/14在12樓活動會館推出「韓國&國際美食大探索」。圖／SOGO提供
SOGO忠孝館12/8至12/14在12樓活動會館推出「韓國&國際美食大探索」。圖／SOGO提供

在台北又濕又冷的冬天，暖呼呼的美食暖心又暖胃。SOGO忠孝館12/8至12/14在12樓活動會館推出「韓國&國際美食大探索」，集結超過70家品牌，帶來辣味海鮮年糕、蜜汁炸雞、海苔飯捲、手工泡菜等多種韓式經典美食；韓國樂天超市也首度開進SOGO，販售近百款人氣零食，還有每日限定優惠商品，選購愛吃的韓式鍋物、蔘雞湯與零食回家搭配影集，就是最慵懶愜意的放鬆時刻。

不能出國，就逛百貨偽出國吧，SOGO攜手韓國樂天超市，打造「Only Price樂天超市品牌專區」，就像在展區內開起樂天小超市，販售Only Price酥脆米果、焦糖餅乾等人氣零食，讓無法出國的哈韓族，帶零食回家解解饞。此外，現場也集結韓式美妝及生活好物，12/11至12/13指定美妝單筆滿消費滿1,200元，還有機會免費拍攝韓式證件照，每日限量15名。快樂購卡友指定日期於忠孝館12F活動會館消費滿500元，就送宗家府泡菜、宗家府火辣泡菜麵。

此外，風靡全球無數親子族群的BABY SHARK鯊魚寶寶也來助陣，打造7日限定快閃旗艦店，販售鯊魚家族&碰碰狐絨毛後背包、安全帽、英文有聲書等商品，拍照打卡就能拿好禮，快閃店內不限金額消費，送鯊魚圖畫紙，消費金額達200元，還能免費玩釣魚遊戲。

Only Price樂天超市品牌專區的近百款人氣零食。圖／SOGO提供
Only Price樂天超市品牌專區的近百款人氣零食。圖／SOGO提供
12/8限定Sweet Hug摩卡咖啡12g x 40入售價每盒350元，特價買一送一，限量200組。圖／SOGO提供
12/8限定Sweet Hug摩卡咖啡12g x 40入售價每盒350元，特價買一送一，限量200組。圖／SOGO提供
樂天超市專區Only Price酥脆米果售價每盒205元，特價買一送一。圖／SOGO提供
樂天超市專區Only Price酥脆米果售價每盒205元，特價買一送一。圖／SOGO提供
韓英辣味海鮮年糕售價每碗150元。圖／SOGO提供
韓英辣味海鮮年糕售價每碗150元。圖／SOGO提供
SOGO忠孝館12/8至12/14在12樓活動會館推出「韓國&國際美食大探索」，集結超過70家品牌。圖／SOGO提供
SOGO忠孝館12/8至12/14在12樓活動會館推出「韓國&國際美食大探索」，集結超過70家品牌。圖／SOGO提供
明洞食堂起司魚腸熱狗原價每支100元，特價每支85元。圖／SOGO提供
明洞食堂起司魚腸熱狗原價每支100元，特價每支85元。圖／SOGO提供

零食 韓國 樂天 SOGO

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