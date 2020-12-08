交換禮物到7-ELEVEN免苦惱 KANGOL、PORTER包輕鬆入手

不管是年底交換禮物聚會、還是自己想汰舊換新迎接新年，現在到7-ELEVEN就能輕鬆搞定！7-ELEVEN全店祭出KANGOL、PORTER精品包集點送，共推出托特包、手拿包、側背包、零錢包等15種經典實用包款，將於12月16日下午15時起限量預購，只要6點＋299～999元即可換購（最低約市價3.2折起），其中PORTER零錢包更一口氣推出6款顏色，只要6點＋299元就能帶回家。

此外，為增加交換禮物的選擇性，OPEN!家族也持續推出適合送禮的實用小物，繼與文創品牌印花樂合作推出環保袋系列之後，這次再與在地文創「木匠兄妹」及可愛教主「三麗鷗家族」聯名，推出多款實用小物及文具傢俱，包括木製眼鏡手機座、萬年曆、造型椅凳、靠背座椅，以及條碼貓、HELLO KITTY、酷企鵝3款造型的絨毛造型票卡夾，同樣於12月16日起開放門市預購，OPEN POINT會員更能透過App享有會員專屬優惠。

而日前開放會員搶先預購的「OPEN！12星座不銹鋼隔熱杯」，即日起也在7-ELEVEN門市開放預購，12星座全新造型圖素搭配4色馬可龍色系杯身，還有內層304不銹鋼雙層隔熱設計，絕對是年底交換禮物必備款。