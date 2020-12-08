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遭董座性騷女學生親上線！6年後看到福灣巧克力仍不舒服

聯合新聞網 / 綜合報導
福灣巧克力。圖／福灣巧克力提供
福灣巧克力。圖／福灣巧克力提供

知名食品大廠桂冠公司昨（7）日宣布停產與福灣聯名的「巧克力湯圓」產品，引起廣大關注，更多民眾得知福灣董事長近6年前曾熊抱實習女學生一事，這波抵制潮源起自11月學生論壇Dcard一篇文章「拒買性騷擾巧克力，福灣」，令世界巧克力冠軍陷入私德爭議，遭性騷當事人也親自道出這些年的心聲。

2015年1月該名女學生在屏東大鵬灣的福灣休閒農場餐廳實習，清洗杯子時被董事長許峰嘉三度熊抱，更用雙手捏了腰和臀，驚嚇的她向其兒子執行長許華仁反應，卻被批缺錢、私生活混亂而慘遭免職。她在兩周前看見Dcard熱心網友的抵制福灣一文，並親自上線回覆大家的疑問表示性騷事件後沒有被退學，也沒有影響成績，「因為當初要以『不適應』為由讓我換單位，但這樣會對我以後有影響，所以後來是以真實狀況提報」。

昔日女學生如今已結婚成為人妻，「當時的男友（現在的老公）也每次都請假開車接送我們，一直陪在我身邊」，更感謝有強大的家人當後盾，「我媽及我阿姨不但因此搭高鐵下來要學校給說法，每次開庭都會下來陪在我身邊，不管是屏東還是高雄，她們從來不缺席」。

不過，性騷事發到現在近6年，昔日實習女學生反問自己「真的走出來了嗎？我覺得並沒有，性騷擾的傷害再加上後面的毀謗，讓我懷疑自己好久好久，對生活完全沒有動力，每次看到他們家的產品真的打從心裡覺得很不舒服」，也表明她現在可以很坦然面對這些事，但陰影仍舊抹滅不掉，感謝發文抵制者替自己發聲。

發文抵制者回應起初是因自己男友什麼都不知道，買了商店玻璃櫃裡較高貴的福灣巧克力，便傳性騷新聞給他看，「看完他也覺得蠻糟的，於是我就想說整理一篇文來宣傳吧」，網友們紛紛心疼受害者「這種人真不該讓他們賺錢」、「謝謝讓我知道這件事」，但也有人認為私德與商品無關「人品否否，但福灣的巧克力粉泡牛奶真的好好喝」。

大鵬灣的福灣莊園環境休閒。聯合報系資料照
大鵬灣的福灣莊園環境休閒。聯合報系資料照

福灣 巧克力 性騷擾 Dcard

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