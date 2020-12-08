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TOD’S秋冬Signature新包 隋棠、劉詩詩搭出女神氣質

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
今年秋冬TOD’S以經典豆豆鞋為靈感，打造出名為Signature的新系列包款。圖／摘自IG、迪生提供
今年秋冬TOD’S以經典豆豆鞋為靈感，打造出名為Signature的新系列包款。圖／摘自IG、迪生提供

談到舒適好穿的時尚鞋款，義大利品牌TOD’S的豆豆鞋絕對是許多人心中首選之一。今年秋冬，TOD’S就以經典豆豆鞋為靈感，打造出名為Signature的新系列包款，把源自豆豆鞋的設計細節運用在包包上，展現創新風格同時也強調了TOD’S精湛皮革工藝魅力。

Signature包款最大特色就是創意總監Walter Chiapponi對源自豆豆鞋設計的Signature圖案的重新檢視，這組由Matelasse菱格紋搭配一顆顆小巧圓球的壓紋，尺寸在本季變得比以往更大，圖案之間的密集度則是下降，配上Timeless T飾扣，以翻蓋包的樣式呈現出典雅百搭質感。有提包和鍊包兩種選擇，色系上則有芥末黃、經典黑、寧靜藍、暗桃紅等，更加優雅雋永。

品牌大使劉詩詩在秋冬廣告中曾示範過芥末黃與經典黑款，隋棠則是在IG分享暗紅色包款，其他像是新加坡人氣部落客Yoyo Cao、香港多位知名部落客也都迷上Signature系列包款。

TOD'S Signature迷你斜背包，63,700元。圖／迪生提供
TOD'S Signature迷你斜背包，63,700元。圖／迪生提供
劉詩詩示範Signature包款。圖／迪生提供
劉詩詩示範Signature包款。圖／迪生提供
隋棠在IG分享暗紅色Signature包款。圖／摘自IG
隋棠在IG分享暗紅色Signature包款。圖／摘自IG
TOD'S Signature芥末黃菱格提包，78,400元。圖／迪生提供
TOD'S Signature芥末黃菱格提包，78,400元。圖／迪生提供
劉詩詩示範Signature包款。圖／迪生提供
劉詩詩示範Signature包款。圖／迪生提供
今年秋冬TOD’S以經典豆豆鞋為靈感，打造出名為Signature的新系列包款。圖／迪生提供
今年秋冬TOD’S以經典豆豆鞋為靈感，打造出名為Signature的新系列包款。圖／迪生提供
新加坡人氣部落客Yoyo Cao示範Signature包款。圖／迪生提供
新加坡人氣部落客Yoyo Cao示範Signature包款。圖／迪生提供
TOD'S Signature寧靜藍菱格提包，78,400元。圖／迪生提供
TOD'S Signature寧靜藍菱格提包，78,400元。圖／迪生提供
隋棠在IG分享暗紅色Signature包款。圖／摘自IG
隋棠在IG分享暗紅色Signature包款。圖／摘自IG
今年秋冬TOD’S以經典豆豆鞋為靈感，打造出名為Signature的新系列包款。圖／迪生提供
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品牌 劉詩詩 隋棠

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