木村光希、裘莉都愛 Valentino全新大鉚釘蓬蓬包問世
近幾季時尚圈掀起一股帶空氣感的蓬蓬包流行，年輕、率性的風格非常討喜。時尚品牌Valentino在2021早春系列帶來一款全新的包款，也呼應了這股蓬蓬風潮，更把極具品牌識別度的經典鉚釘放大，注入更帥氣的性格元素，迅速擄獲中西許多女星的心。
Valentino在10年前用鉚釘向以琢石建築馳名的羅馬宮致敬，從那時候開始鉚釘元素就成了品牌最標誌性的代表，尤其鉚釘鞋、鉚釘包更是大受歡迎。2021早春，創意總監Pierpaolo Piccioli打造全新Roman Stud大鉚釘包款，加大的金屬鉚釘以復古黃銅效果處理，也象徵突破傳統、勇敢表現自我的概念。包身以柔軟NAPA羊皮製成，搭配可調節式鍊帶，可斜背、肩背或手拿，整體設計從材質到細節展示出一種融合浪漫與龐克的混搭風。
Roman Stud大鉚釘包款尺寸為30x20x12公分，除此之外，台灣也同步推出25x16x10公分的中型尺寸包款，讓體型相對嬌小的亞州女性更好搭配。顏色方面則有叢林綠、經典黑、討喜的象牙白及裸粉色等。包括安潔莉娜裘莉、木村光希、唐嫣、《少女時代》孝淵、Apink孫恩娜和Jessica鄭秀妍等人都對這款包愛不釋手，也示範了各種不同的搭配方式，絕對是來年人氣包款代表。
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