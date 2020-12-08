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木村光希、裘莉都愛 Valentino全新大鉚釘蓬蓬包問世

聯合報 / 記者吳曉涵/台北即時報導
Apink成員孫恩娜背Roman Stud包款。圖／摘自IG
Apink成員孫恩娜背Roman Stud包款。圖／摘自IG

近幾季時尚圈掀起一股帶空氣感的蓬蓬包流行，年輕、率性的風格非常討喜。時尚品牌Valentino在2021早春系列帶來一款全新的包款，也呼應了這股蓬蓬風潮，更把極具品牌識別度的經典鉚釘放大，注入更帥氣的性格元素，迅速擄獲中西許多女星的心。

Valentino在10年前用鉚釘向以琢石建築馳名的羅馬宮致敬，從那時候開始鉚釘元素就成了品牌最標誌性的代表，尤其鉚釘鞋、鉚釘包更是大受歡迎。2021早春，創意總監Pierpaolo Piccioli打造全新Roman Stud大鉚釘包款，加大的金屬鉚釘以復古黃銅效果處理，也象徵突破傳統、勇敢表現自我的概念。包身以柔軟NAPA羊皮製成，搭配可調節式鍊帶，可斜背、肩背或手拿，整體設計從材質到細節展示出一種融合浪漫與龐克的混搭風。

Roman Stud大鉚釘包款尺寸為30x20x12公分，除此之外，台灣也同步推出25x16x10公分的中型尺寸包款，讓體型相對嬌小的亞州女性更好搭配。顏色方面則有叢林綠、經典黑、討喜的象牙白及裸粉色等。包括安潔莉娜裘莉、木村光希、唐嫣、《少女時代》孝淵、Apink孫恩娜和Jessica鄭秀妍等人都對這款包愛不釋手，也示範了各種不同的搭配方式，絕對是來年人氣包款代表。

2021早春，創意總監Pierpaolo Piccioli打造全新Roman Stud大鉚釘包款，加大的金屬鉚釘以復古黃銅效果處理，也象徵突破傳統、勇敢表現自我的概念。包身以柔軟NAPA羊皮製成，搭配可調節式鍊帶，可斜背、肩背或手拿，整體設計從材質到細
2021早春，創意總監Pierpaolo Piccioli打造全新Roman Stud大鉚釘包款，加大的金屬鉚釘以復古黃銅效果處理，也象徵突破傳統、勇敢表現自我的概念。包身以柔軟NAPA羊皮製成，搭配可調節式鍊帶，可斜背、肩背或手拿，整體設計從材質到細
安潔莉娜裘莉拎Roman Stud包款。圖／Valentino提供
安潔莉娜裘莉拎Roman Stud包款。圖／Valentino提供
Valentino在2021早春系列帶來全新的Roman Stud包，延續蓬蓬包的熱潮，更把極具品牌識別度的經典鉚釘放大，注入更帥氣的性格元素。圖／Valentino提供、摘自IG
Valentino在2021早春系列帶來全新的Roman Stud包，延續蓬蓬包的熱潮，更把極具品牌識別度的經典鉚釘放大，注入更帥氣的性格元素。圖／Valentino提供、摘自IG
《少女時代》成員孝淵背Roman Stud包款。圖／摘自IG
《少女時代》成員孝淵背Roman Stud包款。圖／摘自IG
Jessica鄭秀妍背Roman Stud包款。圖／摘自IG
Jessica鄭秀妍背Roman Stud包款。圖／摘自IG
加大的金屬鉚釘以復古黃銅效果處理，也象徵突破傳統、勇敢表現自我的概念。圖／Valentino提供
加大的金屬鉚釘以復古黃銅效果處理，也象徵突破傳統、勇敢表現自我的概念。圖／Valentino提供
唐嫣背Roman Stud包款。圖／Valentino提供
唐嫣背Roman Stud包款。圖／Valentino提供
Valentino Garavani Roman Stud黑色小羊皮鉚釘鍊帶包 ，10萬3,500元。圖／Valentino提供
Valentino Garavani Roman Stud黑色小羊皮鉚釘鍊帶包 ，10萬3,500元。圖／Valentino提供
Valentino Garavani Roman Stud裸粉色小羊皮鉚釘鍊帶包 ，10萬3,500元。圖／Valentino提供
Valentino Garavani Roman Stud裸粉色小羊皮鉚釘鍊帶包 ，10萬3,500元。圖／Valentino提供
Valentino Garavani Roman Stud綠色小羊皮鉚釘鍊帶包 ，10萬3,500元。圖／Valentino提供
Valentino Garavani Roman Stud綠色小羊皮鉚釘鍊帶包 ，10萬3,500元。圖／Valentino提供
秦嵐背Roman Stud包款。圖／Valentino提供
秦嵐背Roman Stud包款。圖／Valentino提供
2021早春，創意總監Pierpaolo Piccioli打造全新Roman Stud大鉚釘包款。圖／Valentino提供
2021早春，創意總監Pierpaolo Piccioli打造全新Roman Stud大鉚釘包款。圖／Valentino提供
Valentino Garavani Roman Stud象牙白中型小羊皮鉚釘鍊帶包 ，95,000元。圖／Valentino提供
Valentino Garavani Roman Stud象牙白中型小羊皮鉚釘鍊帶包 ，95,000元。圖／Valentino提供
木村光希示範Roman Stud包款。圖／摘自IG
木村光希示範Roman Stud包款。圖／摘自IG
Valentino Garavani Roman Stud裸粉色中型小羊皮鉚釘鍊帶包 ，95,000元。圖／Valentino提供
Valentino Garavani Roman Stud裸粉色中型小羊皮鉚釘鍊帶包 ，95,000元。圖／Valentino提供

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