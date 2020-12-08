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國寶級名伶魏海敏擔綱 兩廳院首度跨界與JHENG珠寶合作

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
藝術珠寶JHENG藝術總監Joan Cheng與表演家魏海敏。圖／JHENG JEWELLERY提供
藝術珠寶JHENG藝術總監Joan Cheng與表演家魏海敏。圖／JHENG JEWELLERY提供

國家兩廳院2021年的台灣國際藝術節（Taiwan International Festival of Arts，簡稱TIFA），將推出由國家文藝獎得主、梅派名伶魏海敏擔綱主演的「千年舞臺，我卻沒怎麼活過」劇作，將於2021年4月9日至4月11日於台北國家兩廳院、4月17日於新竹縣政府文化局演藝廳登場；為此，兩廳院也首次與珠寶品牌展開跨界合作，將與台灣百年的珠寶世家JHENG JEWELLERY於演出期間假國家戲劇院大廳推出JHENG JEWELLERY X「千年舞臺，我卻沒怎麼活過」臉譜系列珠寶特展。為此，國寶級演員魏海敏也首次戴上JHENG JEWELLERY的臉譜系列珠寶拍攝形象照，完美融會珠寶與表演藝術，令人驚艷。

耗時三年策劃製作的「千年舞臺，我卻沒怎麼活過」，由梅派名伶魏海敏、享譽國際的新加坡導演王景生、臺灣當代藝術家陳界仁與張照堂攜手合作，本劇從魏海敏自己的生命經驗出發，將於舞台上重現六個自己曾扮演過的經典角色，對照臺灣過去60年的各種變化。

出於相同對於藝術傳承、創新的堅持與熱忱，台灣藝術珠寶品牌JHENG JEWELLERY首次與兩廳院合作。創立於1918年的這個家族品牌，「臉譜系列」珠寶靈感來源之一即自藝術總監鄭允婕（Joan Cheng）兒時記憶當中觀看戲曲的感動，透過藝師們純熟紮實的工藝技術呈現於珠寶上。JHENG JEWELLERY臉譜系列X「千年舞臺，我卻沒怎麼活過」首波形象拍攝作品，魏海敏著名的戲曲扮相配搭時裝，演繹臉譜系列珠寶，大膽的視覺呈現雙方對文化藝術的熱情。

表演藝術家魏海敏配戴JHENG JEWELLERY貓眼水晶臉譜為「千年舞臺，我卻沒怎麼活過」宣傳。圖／JHENG JEWELLERY提供
表演藝術家魏海敏配戴JHENG JEWELLERY貓眼水晶臉譜為「千年舞臺，我卻沒怎麼活過」宣傳。圖／JHENG JEWELLERY提供
JHENG JEWELLERY臉譜系列紅寶珍珠翡翠臉譜墜飾，195萬8,000元。圖／JHENG JEWELLERY提供
JHENG JEWELLERY臉譜系列紅寶珍珠翡翠臉譜墜飾，195萬8,000元。圖／JHENG JEWELLERY提供
國寶級名伶魏海敏拍攝JHENG JEWELLERY臉譜系列X「千年舞臺，我卻沒怎麼活過」首波形象照。圖／JHENG JEWELLERY提供
國寶級名伶魏海敏拍攝JHENG JEWELLERY臉譜系列X「千年舞臺，我卻沒怎麼活過」首波形象照。圖／JHENG JEWELLERY提供
JHENG JEWELLERY臉譜系列黃色剛玉翡翠臉譜墜飾，182萬6,000元。圖／JHENG JEWELLERY提供
JHENG JEWELLERY臉譜系列黃色剛玉翡翠臉譜墜飾，182萬6,000元。圖／JHENG JEWELLERY提供
國寶級名伶魏海敏拍攝JHENG JEWELLERY臉譜系列X「千年舞臺，我卻沒怎麼活過」首波形象照。圖／JHENG JEWELLERY提供
國寶級名伶魏海敏拍攝JHENG JEWELLERY臉譜系列X「千年舞臺，我卻沒怎麼活過」首波形象照。圖／JHENG JEWELLERY提供
國寶級名伶魏海敏拍攝JHENG JEWELLERY臉譜系列X「千年舞臺，我卻沒怎麼活過」首波形象照。圖／JHENG JEWELLERY提供
國寶級名伶魏海敏拍攝JHENG JEWELLERY臉譜系列X「千年舞臺，我卻沒怎麼活過」首波形象照。圖／JHENG JEWELLERY提供
國寶級名伶魏海敏拍攝JHENG JEWELLERY臉譜系列X「千年舞臺，我卻沒怎麼活過」首波形象照。圖／JHENG JEWELLERY提供
國寶級名伶魏海敏拍攝JHENG JEWELLERY臉譜系列X「千年舞臺，我卻沒怎麼活過」首波形象照。圖／JHENG JEWELLERY提供
JHENG JEWELLERY臉譜系列彩色剛玉碧璽臉譜墜飾，107萬8,000元。圖／JHENG JEWELLERY提供
JHENG JEWELLERY臉譜系列彩色剛玉碧璽臉譜墜飾，107萬8,000元。圖／JHENG JEWELLERY提供

珠寶 兩廳院 品牌

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