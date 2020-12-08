國寶級名伶魏海敏擔綱 兩廳院首度跨界與JHENG珠寶合作

國家兩廳院2021年的台灣國際藝術節（Taiwan International Festival of Arts，簡稱TIFA），將推出由國家文藝獎得主、梅派名伶魏海敏擔綱主演的「千年舞臺，我卻沒怎麼活過」劇作，將於2021年4月9日至4月11日於台北國家兩廳院、4月17日於新竹縣政府文化局演藝廳登場；為此，兩廳院也首次與珠寶品牌展開跨界合作，將與台灣百年的珠寶世家JHENG JEWELLERY於演出期間假國家戲劇院大廳推出JHENG JEWELLERY X「千年舞臺，我卻沒怎麼活過」臉譜系列珠寶特展。為此，國寶級演員魏海敏也首次戴上JHENG JEWELLERY的臉譜系列珠寶拍攝形象照，完美融會珠寶與表演藝術，令人驚艷。

耗時三年策劃製作的「千年舞臺，我卻沒怎麼活過」，由梅派名伶魏海敏、享譽國際的新加坡導演王景生、臺灣當代藝術家陳界仁與張照堂攜手合作，本劇從魏海敏自己的生命經驗出發，將於舞台上重現六個自己曾扮演過的經典角色，對照臺灣過去60年的各種變化。