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國寶級名伶魏海敏擔綱 兩廳院首度跨界與JHENG珠寶合作
國家兩廳院2021年的台灣國際藝術節（Taiwan International Festival of Arts，簡稱TIFA），將推出由國家文藝獎得主、梅派名伶魏海敏擔綱主演的「千年舞臺，我卻沒怎麼活過」劇作，將於2021年4月9日至4月11日於台北國家兩廳院、4月17日於新竹縣政府文化局演藝廳登場；為此，兩廳院也首次與珠寶品牌展開跨界合作，將與台灣百年的珠寶世家JHENG JEWELLERY於演出期間假國家戲劇院大廳推出JHENG JEWELLERY X「千年舞臺，我卻沒怎麼活過」臉譜系列珠寶特展。為此，國寶級演員魏海敏也首次戴上JHENG JEWELLERY的臉譜系列珠寶拍攝形象照，完美融會珠寶與表演藝術，令人驚艷。
耗時三年策劃製作的「千年舞臺，我卻沒怎麼活過」，由梅派名伶魏海敏、享譽國際的新加坡導演王景生、臺灣當代藝術家陳界仁與張照堂攜手合作，本劇從魏海敏自己的生命經驗出發，將於舞台上重現六個自己曾扮演過的經典角色，對照臺灣過去60年的各種變化。
出於相同對於藝術傳承、創新的堅持與熱忱，台灣藝術珠寶品牌JHENG JEWELLERY首次與兩廳院合作。創立於1918年的這個家族品牌，「臉譜系列」珠寶靈感來源之一即自藝術總監鄭允婕（Joan Cheng）兒時記憶當中觀看戲曲的感動，透過藝師們純熟紮實的工藝技術呈現於珠寶上。JHENG JEWELLERY臉譜系列X「千年舞臺，我卻沒怎麼活過」首波形象拍攝作品，魏海敏著名的戲曲扮相配搭時裝，演繹臉譜系列珠寶，大膽的視覺呈現雙方對文化藝術的熱情。
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