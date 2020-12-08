陳昊森跟偶像老蕭撞衫！胡宇威穿同系列休閒服亮眼帥氣

能跟自己的偶像穿同款衣服是什麼感覺？這題可能可以問問最近人氣超旺的陳昊森。之前曾經說過很欣賞「老蕭」蕭敬騰、甚至想跟他一起過聖誕節的陳昊森，最近穿上MOSCHINO秋冬「手繪」主題男裝，而老蕭也示範同系列套裝，其中兩人穿了同一件手繪線條感人像長褲，但呈現出的是截然不同的感覺，各有風格。

創意總監Jeremy Scott在MOSCHINO秋冬男裝系列中以「手繪」為發想，把滿版人像或是標誌性的Logo以手繪的方式點綴在服裝上，插著口袋的人物可以是小尺寸滿版繁複排列，也可以是放大尺寸作為整體圖樣重點，而Logo也有變型扭曲或是拆解成大字母剪貼的多種設計。服裝整體色調維持經典黑白灰為基底，另外增添季節色海軍藍，亮眼又優雅。