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陳昊森跟偶像老蕭撞衫！胡宇威穿同系列休閒服亮眼帥氣

聯合報 / 記者吳曉涵/台北即時報導
陳昊森穿MOSCHINO秋冬系列滿版Logo大學T及滿版的手繪線條感人像長褲。圖／MOSCHINO提供
陳昊森穿MOSCHINO秋冬系列滿版Logo大學T及滿版的手繪線條感人像長褲。圖／MOSCHINO提供

能跟自己的偶像穿同款衣服是什麼感覺？這題可能可以問問最近人氣超旺的陳昊森。之前曾經說過很欣賞「老蕭」蕭敬騰、甚至想跟他一起過聖誕節的陳昊森，最近穿上MOSCHINO秋冬「手繪」主題男裝，而老蕭也示範同系列套裝，其中兩人穿了同一件手繪線條感人像長褲，但呈現出的是截然不同的感覺，各有風格。

創意總監Jeremy Scott在MOSCHINO秋冬男裝系列中以「手繪」為發想，把滿版人像或是標誌性的Logo以手繪的方式點綴在服裝上，插著口袋的人物可以是小尺寸滿版繁複排列，也可以是放大尺寸作為整體圖樣重點，而Logo也有變型扭曲或是拆解成大字母剪貼的多種設計。服裝整體色調維持經典黑白灰為基底，另外增添季節色海軍藍，亮眼又優雅。

老蕭日前出席活動時用此系列全黑工裝外套疊穿，打造層次感，搭配同樣手繪人像圖騰的褲子，充滿童趣。陳昊森則是用滿版Logo大學T配上同一件褲子。另一位偶像劇男神胡宇威，則是選穿剪貼Logo休閒服，短褲造型看起來更年輕有型，海軍藍的配色也在沉穩中展現帶點活潑感的獨特品味。

胡宇威、蕭敬騰、陳昊森穿MOSCHINO秋冬系列男裝。圖／MOSCHINO提供
胡宇威、蕭敬騰、陳昊森穿MOSCHINO秋冬系列男裝。圖／MOSCHINO提供
滿版Logo大學T 27,800元，手繪人像長褲18,300元。圖／MOSCHINO提供
滿版Logo大學T 27,800元，手繪人像長褲18,300元。圖／MOSCHINO提供
蕭敬騰把MOSCHINO秋冬5個口袋的工裝外套二件不同尺寸疊穿，手繪人像圖騰帶著童趣感。圖／MOSCHINO提供
蕭敬騰把MOSCHINO秋冬5個口袋的工裝外套二件不同尺寸疊穿，手繪人像圖騰帶著童趣感。圖／MOSCHINO提供
手繪人像外套36,500元，手繪人像長褲18,300元。圖／MOSCHINO提供
手繪人像外套36,500元，手繪人像長褲18,300元。圖／MOSCHINO提供
胡宇威選穿MOSCHINO剪貼Logo休閒服，短褲造型看起來更年輕有型。圖／MOSCHINO提供
胡宇威選穿MOSCHINO剪貼Logo休閒服，短褲造型看起來更年輕有型。圖／MOSCHINO提供
拼貼Logo大學T 21,500元，拼貼Logo休閒褲 21,500元。圖／MOSCHINO提供
拼貼Logo大學T 21,500元，拼貼Logo休閒褲 21,500元。圖／MOSCHINO提供

手繪 海軍

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