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跟著劉詩詩這樣戴！紅色耶誕珠寶小物 寵愛自己不手軟
12月的天氣終因濕冷帶來冬日氣氛。即將在月底來臨的聖誕節雖來自西方，卻也成為朋友相聚、餽贈禮物的俗成時機。聖誕節日又以紅色最為討喜，數款以紅色系寶石為主的珠寶小物，則以濃淡深淺不一的紅，成為溫暖、珍貴的心意體現。
貴重的紅寶石，一向是Harry Winston熱愛的貴重寶石之一。Winston Cluster透過將鑽石、水滴形和馬眼形切割的紅寶石巧妙鑲嵌於不同角度，讓寶石宛如漂浮在幾近隱密的鉑金底座上，對稱的耳環又像是聖誕樹上盛放的鮮豔花蕊，也成為耳畔閃耀的甜蜜誘惑。伯爵（PIAGET）則選用了粉紅藍寶石的粉嫩色澤，結合18K玫瑰金的鏤雕造型，打造一件Rose系列的全金手環，以粉紅藍寶石的粉嫩點綴，是色彩上的神來一筆。
玫瑰石榴石則是石榴石（Garnet）的一種，因為色澤偏暗、紅中帶紫，神秘感之外，為寶詩龍（Boucheron）注入Serpent系列之中，結合舖鑲的鑽石，曾經在11月品牌冬日形象視覺中為周冬雨所配戴，展現日常的貴氣。而氣質清新的劉詩詩則曾在冬季的Qeelin形象中配戴一系列如意Yu Yi系列的簡約鎖頭設計珠寶，同系列另有把紅瑪瑙入設計的開放式玫瑰金鑲鑽手鐲與項鍊，無論長項鍊、短項鍊或是手鐲，自信、舒服，就是自己最迷人的樣貌。
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