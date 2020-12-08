跟著劉詩詩這樣戴！紅色耶誕珠寶小物 寵愛自己不手軟

12月的天氣終因濕冷帶來冬日氣氛。即將在月底來臨的聖誕節雖來自西方，卻也成為朋友相聚、餽贈禮物的俗成時機。聖誕節日又以紅色最為討喜，數款以紅色系寶石為主的珠寶小物，則以濃淡深淺不一的紅，成為溫暖、珍貴的心意體現。

貴重的紅寶石，一向是Harry Winston熱愛的貴重寶石之一。Winston Cluster透過將鑽石、水滴形和馬眼形切割的紅寶石巧妙鑲嵌於不同角度，讓寶石宛如漂浮在幾近隱密的鉑金底座上，對稱的耳環又像是聖誕樹上盛放的鮮豔花蕊，也成為耳畔閃耀的甜蜜誘惑。伯爵（PIAGET）則選用了粉紅藍寶石的粉嫩色澤，結合18K玫瑰金的鏤雕造型，打造一件Rose系列的全金手環，以粉紅藍寶石的粉嫩點綴，是色彩上的神來一筆。