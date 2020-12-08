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新鮮草莓、焦糖布丁、乳酪奶蓋 邪惡組合都入手搖飲
草莓季各店家甜點冰品盡出，手搖飲當然也不會缺席，以浮誇系香濃層次口感聞名的「拾覺細做輕飲」，草莓季推出冬令新品「草莓焦糖布丁芝芝」，不只有粉嫩夢幻的配色誘人，新鮮草莓加上焦糖布丁與乳酪奶蓋，堆出甜點般的多層次豐富口感，吸引草莓控來一杯。
店家表示這款浮誇系的冬季新品「草莓焦糖布丁芝芝」，是選用台灣草莓、進口果泥、牛奶打成鮮甜的草莓牛奶，底部放入店家製作的焦糖鮮奶布丁，搭配新鮮草莓切丁，當然不能忘了招牌的乳酪奶蓋，通通加進去一杯手搖飲，季節限定商品商品數量有限售完為止，如有更動以店家現場實際公告為準，相關資訊可上粉絲團查詢。
哪裡喝
拾覺細做輕飲各門市
草莓焦糖布丁芝芝 85（L杯）
售價僅供參考以店家現場實際公告為準
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