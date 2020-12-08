超迷人霧黑「C」眼妝！香奈兒工坊大秀妝容解析

法國精品香奈兒（CHANEL）日前在法國香儂頌城堡，舉辦2020／21 Métiers d'art工坊系列大秀，打造一系列從文藝復興時代到浪漫主義年代間，為當代女性的新穿著風格。在彩妝上，由香奈兒全球彩妝創意與色彩設計師露西婭·皮卡，設計出一款強調女性掌握自我權力的風格，特別是「C」形狀的霧黑眼妝，更突顯出女性眼眸的魅力。

露西婭·皮卡表示，因應此次工坊系列，圍繞著文藝復興時期的精神，也代表女性得以掌握自己，妝容設計上，以線條勾勒出視覺張力，「形塑出更深邃的明眸大眼」，底妝是微霧光，唇彩相對亮麗，都是為了襯托出彷彿「C」字母的霧黑眼妝，讓人過目難忘。