敏感族救星！歐洲設計PomaBrush電動牙刷 抗菌矽膠呵護牙齦

來自歐洲設計團隊，專為敏感族群設計的PomaBrush矽膠聲波電動牙刷，全機身食品級抗菌矽膠製成，一體成形不易在隙縫間孳生細菌，且矽膠刷毛不易變形，約半年替換，及運用聲波清潔原理，使用上可避免人工過度潔牙時，所造成的牙齦損傷，進一步呵護牙齦、舒緩琺瑯質刺激，更為旅人提供高續航無線充電刷盒，突破性輕巧工藝設計，不僅通過國際FDA、CE、RoHS三大安全認證，更榮獲2020 A’Design國際設計大賞，相較於市面電動牙刷，更適合外出攜帶使用，展現由內而外的體面與自信，輕鬆揮別口腔異味與不適。

PomaBrush由英國新創執行長安德烈（Andrei）結合物理、電子和護理工業設計等相關領域專業成員，針對敏感族群打造的全矽膠聲波電動牙刷，同時考量因工作經常四處差旅的族群，同步研發出無線充電刷盒，不僅輕巧方便攜帶，更自備高續航電力，隨時充電隨時使用，一體成形IPX7防水設計，不論是辦公室、交通路途、聚餐、或運動淋浴間，身邊都需要有一隻抗菌的矽膠聲波電動牙刷。

PomaBrush矽膠聲波電動牙刷，12月8日起於嘖嘖平台募資，超早鳥優惠方案53折起。 圖／聯合數位文創提供