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4人同行1人免費！台北萬豪「肋眼牛排吃到飽」千元有找

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
台北萬豪酒店推出「肉咖歡樂宴」，牛排吃到飽千元有找。圖／台北萬豪提供
台北萬豪酒店推出「肉咖歡樂宴」，牛排吃到飽千元有找。圖／台北萬豪提供

搶攻歲末歡聚商機，以高檔消費著稱的台北萬豪酒店，也推出「每人不到一千元」就能享用爐烤牛排吃到飽的誘人優惠，瞄準肉食者搶客。

台北萬豪酒店的「肉咖歡樂宴」，消費者可以在時間內無限量享用主廚特製的「爐烤歐陸現切美國肋眼牛排」。主廚特選肉質鮮嫩的美國肋眼牛排，以迷迭香、海鹽、黑胡椒、大蒜等香料醃上一天，爐烤後再以櫻桃木煙燻，並且以牛肉、大骨、鮮甜蔬菜熬煮三天製成牛肉汁，再加入大量蘑菇製煮成特調磨菇醬，使爐烤牛排的美味升級；可搭配香滑洋芋泥、香炒磨菇、香炒有機玉米等，暢快滿足。

台北萬豪酒店的「肉咖歡樂宴」，即日起至2020年12月31日每周一至四於大廳酒吧Lobby Lounge供應，午餐時段(上午11時至下午2時)及晚餐時段(下午5時至晚間8時)適用，每人899元。

此外，優惠的價格還能再搭配「愈多人吃愈划算」的加碼優惠，2人同行享餐費8折優惠，4人同行享1人餐費免費(以上兩種優惠不得併用)。價格須加一成服務費。此方案每日限量供應，建議提早訂位。詳情可洽Lobby Lounge：02-2175-7955，或線上訂位：https://reurl.cc/Q3WaVp

酒店 萬豪 吃到飽

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