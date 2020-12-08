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遠東巨城購物中心周年慶畫下句點 業績達26億

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
Big City遠東巨城購物中心週年慶昨天劃上句點，巨城今天指出，大新竹區民眾的熱情與高消費力在12天內完全發威。圖／遠東巨城購物中心提供
Big City遠東巨城購物中心週年慶昨天劃上句點，巨城今天指出，大新竹區民眾的熱情與高消費力在12天內完全發威。圖／遠東巨城購物中心提供

Big City遠東巨城購物中心週年慶昨天劃上句點，巨城今天指出，大新竹區民眾的熱情與高消費力在12天內完全發威，成為全台購物中心週年慶三冠王，單一據點整檔業績超過預期目標達26億、較去年成長13.8 %、期間逾百萬人潮皆為全台購物中心之冠，年度營收有望超越130億，再創高峰。

巨城表示，今年看準因疫情而無法出國，國內旅遊、民生消費需求大，竹科就業市場與產值上揚及品牌廠商備足商品貨量等因素，以3C家電成長1倍最高，其次生活居家業種也有25 %成長表現，另外，精品珠寶、美妝保養、餐飲輕食、鞋類配件等皆較去年同期大幅成長約5成。

巨城每年25 %的櫃位改裝調整，不斷為廣大的消費者尋找品味及口味，保持品牌的話題熱度與最優質的購物體驗，一次滿足在地與外來的顧客，這次週年慶成功引進109個快閃櫃，其中6成品牌首次進駐巨城，讓消費者零距離嘗鮮，搭配全檔期天天有來店禮、滿額加碼、百萬點數等高回饋，都讓消費者驚艷。

巨城表示，週年慶後緊接著迎來耶誕節，巨城耶誕樹今年色彩依然繽紛，各式顏色飽滿的鮮豔禮物盒圍繞樹上童趣感十足，搭配巨型薑餅屋、麋鹿、絢爛燈海與大型聖誕阿Mall公仔藏身在廣場四周，全台最夯的聖誕美景盡收眼底。民眾於12月8日至12月27只要秀出與巨城耶誕樹合照、打卡並在個人Facebook、IG「#愛在巨城」即可兌換精美打卡禮。

12月10日起巨城1樓創藝廳還有「2020誠品禮物市集」，集結誠品書店與誠品生活的兒童商品、各式香氛、髮品及文創小物，滿足送禮、交換禮物需求。

Big City遠東巨城購物中心週年慶昨天劃上句點，巨城今天指出，大新竹區民眾的熱情與高消費力在12天內完全發威。圖／遠東巨城購物中心提供
Big City遠東巨城購物中心週年慶昨天劃上句點，巨城今天指出，大新竹區民眾的熱情與高消費力在12天內完全發威。圖／遠東巨城購物中心提供

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