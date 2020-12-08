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台中豪華露營「向海那漾」 聖誕趴全包餐優惠活動

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中豪華露營「向海那漾」 推出聖誕趴全包餐優惠活動。圖／向海那漾提供
台中豪華露營「向海那漾」 推出聖誕趴全包餐優惠活動。圖／向海那漾提供

聖誕節將到，台中大安濱海「向海那漾」豪華露營區推出紅色奇「雞」聖誕趴全包餐優惠活動，邀請大家到露營區過聖誕節，感受冬季濱海獨特的節慶溫馨氣氛。

業者表示， 12月24日和25日二天，穿著代表聖誕節的經典紅色系衣物入住「向海那漾」，晚餐時段除了享用火烤兩吃及自助沙拉吧外，每帳再加碼現烤全雞一隻，另搭配法國皇家尊爵紅酒讓入住者在特別的日子，可舉杯同歡慶賀，另可免費體驗大人小孩都適合的聖誕節限定DIY體驗，親自手作節慶獨家紀念品，當天還有隱藏版的聖誕驚喜好禮。

紅色奇「雞」聖誕趴一泊三食全包餐專案，入住豪華帳篷一晚，另包含下午茶、早餐、晚餐，每人2050起，園區設有「二人、三人、四人」床型。

除了聖誕專案外，「向海那漾」同時推出「你生日，我請客」的生日優惠，當月壽星入住，免費招待鴛鴦鍋加BBQ超豐盛火烤兩吃晚餐一客，另搭贈蛋糕、啤酒、生態導覽行程，限時優惠可上「向海那漾」官網查詢。

活動詳情: https://reurl.cc/bRK36M，向海那漾官網: https://www.nayangbeach.com.tw/

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中豪華露營「向海那漾」 推出聖誕趴全包餐優惠活動。圖／向海那漾提供
台中豪華露營「向海那漾」 推出聖誕趴全包餐優惠活動。圖／向海那漾提供
台中豪華露營「向海那漾」 推出聖誕趴全包餐優惠活動，圖為壽星專案。圖／向海那漾提供
台中豪華露營「向海那漾」 推出聖誕趴全包餐優惠活動，圖為壽星專案。圖／向海那漾提供

聖誕節 露營區 紅酒

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