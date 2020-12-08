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3款米其林級調酒一次買到好！ WAT超值禮盒開放預購

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
「大腕＊WAT柚薑遇見你」瓶裝雞尾酒。圖／摘自WAT臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「大腕＊WAT柚薑遇見你」瓶裝雞尾酒。圖／摘自WAT臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

台灣創意雞尾酒品牌WAT聯名三家米其林一星餐廳的瓶裝雞尾酒，包括「Longtail＊WAT盡在不言中」瓶裝雞尾酒、「大腕＊WAT柚薑遇見你」瓶裝雞尾酒、「金蓬萊＊WAT紅心芭樂」瓶裝雞尾酒，現在以禮盒組的形式，開放預購。三瓶一組原價750元，在全家便利商店以599元開放預購，預購日至12月15日截止（賣完隨時提前終止），12月22日起於全家門市取貨。

「Longtail＊WAT盡在不言中」瓶裝雞尾酒，正是Longtail店內最受歡迎的調酒「盡在不言中（Lost in Translation）」。這款調酒以蘭姆酒為基底，加上鳳梨、青蘋果與金桔，再透過小黃瓜、紫蘇帶來草本清香，最後用綠茶梅酒收尾，酒精濃度18.5％，適合進階雞尾酒愛好者飲用。

「大腕＊WAT柚薑遇見你」瓶裝雞尾酒是一款可以搭配燒肉喝的雞尾酒，先透過柚子點出清雅果香與酸度，再飲入蘇打氣泡的清爽，尾韻有微微生薑辛辣與茶香，酒精濃度18.5％，不但可以去油解膩，也可以讓肉吃起來更甜，是燒肉最佳伴侶。

「金蓬萊＊WAT紅心芭樂」瓶裝雞尾酒，以紅心芭樂與伏特加基酒結合，透過玫瑰天竺葵與生薑點綴香氣，再以台灣茶葉的尾韻融和伏特加的微嗆，最後留在口中的是玫瑰芳香，非常適合搭配口味豐富的金蓬萊古法台菜。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「WAT米其林瓶裝雞尾酒超值禮盒」，內含WAT與三家米其林一星餐廳聯名的瓶裝雞尾酒。圖／摘自WAT臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「WAT米其林瓶裝雞尾酒超值禮盒」，內含WAT與三家米其林一星餐廳聯名的瓶裝雞尾酒。圖／摘自WAT臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「Longtail＊WAT盡在不言中」瓶裝雞尾酒。圖／摘自WAT臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「Longtail＊WAT盡在不言中」瓶裝雞尾酒。圖／摘自WAT臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「金蓬萊＊WAT紅心芭樂」瓶裝雞尾酒。圖／摘自WAT臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「金蓬萊＊WAT紅心芭樂」瓶裝雞尾酒。圖／摘自WAT臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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