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限時14天、全台限16間店！肯德基「炸三角骨」開賣
「肯德基」自12月8日起，全新推出避風塘海派脆雞、金黃酥炸三角軟骨、紐奧良烤全雞等3款限定新品，各自以不同手法與調味，呈現出雞肉料理的特色，也成為冬季嘗鮮的新選擇。其中「金黃酥炸三角軟骨」，更是僅販售14天，並僅有16間門市買得到。
肯德基「避風塘海派脆雞」，以港式大菜豐富滋味為靈感，以特製的海鮮風味醬淋上咔拉脆雞後，並將原本的香酥蒜片，以帶著蒜香的可樂果取代，增添不同層次的酥脆口感，自12月8日起至1月25日限時供應，單點每塊61元，另外還有搭配不同配餐的個人套餐、重量級XL套餐、雙人分享餐等方案，每套118～779元。另外12月8日至12月29日期間購買指定套餐，還可獲得原味可樂果1包。
「金黃酥炸三角軟骨」則是將三角軟骨以五香粉、蒜粉與多種香料按摩醃漬後裹粉油炸，帶來外酥內脆的口感，單點每份99元，套餐或桶可享89元加購優惠價，並加贈激浪汽水1罐。限時於12月8日至12月21日期間，於新店北新、台北峨嵋、淡水中山等16間指定門市販售。
至於僅限提前1日預定、不提供臨櫃販售的「紐奧良烤全雞」，由紅椒粉、胡椒、洋蔥粉、蒜粉等數十種辛香料所調製的紐奧良風味醬料醃漬入味，經嫩烤技術封住雞肉風味，單點每隻380元，加購價350元。另外還有派對狂饗烤全雞餐、聖誕烤炸海陸餐等方案，各為598、789元。限時於12月25日至1月3日供應。
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