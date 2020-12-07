限時14天、全台限16間店！肯德基「炸三角骨」開賣

「肯德基」自12月8日起，全新推出避風塘海派脆雞、金黃酥炸三角軟骨、紐奧良烤全雞等3款限定新品，各自以不同手法與調味，呈現出雞肉料理的特色，也成為冬季嘗鮮的新選擇。其中「金黃酥炸三角軟骨」，更是僅販售14天，並僅有16間門市買得到。

肯德基「避風塘海派脆雞」，以港式大菜豐富滋味為靈感，以特製的海鮮風味醬淋上咔拉脆雞後，並將原本的香酥蒜片，以帶著蒜香的可樂果取代，增添不同層次的酥脆口感，自12月8日起至1月25日限時供應，單點每塊61元，另外還有搭配不同配餐的個人套餐、重量級XL套餐、雙人分享餐等方案，每套118～779元。另外12月8日至12月29日期間購買指定套餐，還可獲得原味可樂果1包。

「金黃酥炸三角軟骨」則是將三角軟骨以五香粉、蒜粉與多種香料按摩醃漬後裹粉油炸，帶來外酥內脆的口感，單點每份99元，套餐或桶可享89元加購優惠價，並加贈激浪汽水1罐。限時於12月8日至12月21日期間，於新店北新、台北峨嵋、淡水中山等16間指定門市販售。