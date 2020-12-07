拒買福灣！桂冠「巧克力湯圓」全面停產、收入捐公益

台灣知名巧克力「福灣巧克力」的許姓董座因涉嫌對女員工性騷擾，因此在網路上引起網友眾怒，重批是「性騷擾巧克力」，不僅發動抵制、拒買行動，連帶也將砲火擴大至相關合作廠商。其中委託福灣進口巧克力作為原料、12月4日才上市的「桂冠巧克力湯圓」，也引起民眾的批評與抵制。桂冠於12月7日緊急發布公告，表示即日起停止生產「桂冠巧克力湯圓」，上架之「桂冠巧克力湯圓」之所得，也將全數捐做公益。

此次的性騷擾事件，事發於2015年，當時福灣巧克力許姓董座因於飯店中對實習女大生進行身體碰觸等行為，因此被女大生告上法院，並依照妨害性自主罪判刑。許姓董座的兒子又再發文反擊女大生，再度又被女大生告上法院，被依照誹謗罪判刑。儘管已經事發多年，但是此案近期又再度於網路討論區發酵，引起網友們的重視。

「福灣巧克力」乃是台灣知名的巧克力業者，也是「世界巧克力大賽」的常勝軍。在今年10月所頒發的獎項中，即以「台灣一號屏東黑巧克力70%」成功拿下「亞洲最佳黑巧克力」的殊榮。其他產品也都各有獲獎。但是在性騷擾事件之後，福灣已成為網友口中的「性騷擾巧克力」，並且發起抵制行動。

正因為福灣巧克力過去屢獲佳績，因此吸引許多餐飲品牌聯名合作。桂冠於12月4日所推出「巧克力湯圓」，標榜使用70%黑巧克力與法國柑橘醬為餡料，但卻被網友質疑是與福灣巧克力聯名，因此也被發起抵制行動。桂冠在第一時間表示，巧克力湯圓是選用Malagos Agri-Ventures Corporation所供應的鑑賞級 70% 黑巧克力磚，原料是委託福灣進口，並非是聯名商品，但是仍然止不住網友怒火，遭留言表示「桂冠與福灣的合作結束前，我不會再購買任何桂冠產品」、「算是沒說謊，但跟福灣合作就拒買。」

而在12月7日，桂冠重新發表聲明，指出為尋找頂級原料，本事件透過供應商進口鑑賞級巧克力磚，製成新品，桂冠實業秉持開心品味時光，在乎且凝聚著人跟人的關係，期盼與消費者站在同一線，故即日起停止「桂冠巧克力湯圓」之生產、上架之「桂冠巧克力湯圓」之所得，將全數捐做公益。而看到桂冠聲明，網友也重新力挺，表示「感謝貴公司聽進消費者的聲音並且迅速做了最佳的處理，我會繼續支持」、「看來桂冠其他產品還是可以繼續買的」

【桂冠實業聲明】全文