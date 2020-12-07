酒廠限定！ 噶瑪蘭珍藏版威士忌原酒系列馬德拉桶上市

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

為歡慶金車集團噶瑪蘭酒廠與酒廠首支單一麥芽威士忌上市滿12週年，金車噶瑪蘭威士忌酒廠特別推出限量版「噶瑪蘭酒廠珍藏版威士忌原酒系列馬德拉桶」，並且只在噶瑪蘭酒廠的酒堡獨家販售。

金車噶瑪蘭威士忌酒廠表示，為慶祝酒廠持續蛻變、成長與追求卓越的精神，酒堡特別推出一直以來在噶瑪蘭花園廳好評不斷的品評桶——「噶瑪蘭酒廠珍藏版威士忌原酒系列之馬德拉桶」。

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※飲酒過量，害人害己。

馬德拉酒是產自葡萄牙馬德拉島的加烈葡萄酒。早期經由船運輸，意外發現可延長酒的保存期限，葡萄酒經長途海上運送仍不會變質。馬德拉酒運用加熱及氧化的工藝，讓酒醇化，酒液顏色變深，此特殊的製程使開瓶後的葡萄酒長時間不易變質，顛覆大家認為葡萄酒開瓶後要馬上喝完的觀念。

所謂「馬德拉桶」，自然是陳年過馬德拉酒的橡木桶。噶瑪蘭酒廠珍藏版威士忌原酒系列馬德拉桶，具有獨特迷人的馬德拉葡萄酒風味，加上亞熱帶氣候所賦予的圓潤飽滿，因此能夠透過噶瑪蘭酒廠特有熱帶水果芬芳新酒，展現出豐富果味與甜美氣息，尾韻優美綿延。

「噶瑪蘭酒廠珍藏版威士忌原酒系列馬德拉桶」採用亮眼的粉紅色外盒，採原酒單桶裝瓶，瓶身酒標有標示限定桶號與瓶號，容量300毫升，酒精濃度56.3%，建議售價1,600元。

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