只有1天！說出國片片名 「頂呱呱一斤雞」特價180元

2020的國片市場熱絡，包括有「孤味」、「親愛的房客」、「怪胎」、「刻在你心底的名字」等多部人氣電影。為了力挺國片，頂呱呱特別限期1日推出一斤雞優惠活動。只要在門市說出今年上映的任何一部國片片名，原價258元的一斤雞，現享180元優惠價。另外還有3款草莓飲品同步新登場。

「一斤雞」乃是頂呱呱不定時推出的快閃活動商品。每份一斤雞都是以經典原味雞塊為主，總重600公克，由於份量十足，因此吸引許多炸雞愛好者。12月9日當天，只要到全台頂呱呱門市，說出任何一部2020年上映的國片片名，就可以用180元購入一斤雞，每人限購2份。另外出示頂呱呱APP畫面，還可以20元加購日式煎茶。