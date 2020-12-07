KKBOX揭秘2020娛樂榜 Podcast噴發、華語歌退燒、BL劇超吸客

線上音樂、戲劇、展演，已成為後疫情時代不可少的精神補給。KKBOX今年聯手「KKTV線上影音」與「KKTIX電子票務」一起回顧2020年娛樂產業消費行為，解析後疫情時代的產業發展趨勢觀察。KKBOX更宣布即日起開放所有會員申請付費使用「Hi-Fi無損音樂服務」，提供超過4,000萬首無損曲庫，讓耳朵挑剔的用戶能輕鬆享受無損音質的魅力。

KKBOX華語聆聽量銳減、嘻哈風異軍突起、許光漢爆紅勇奪三冠王

華語流行樂雖然還是平台上最主流的內容，但已從2014年的70%大幅下滑至50%，西洋音樂近年也逐年減少，最大轉變就是K-POP從5%迅速成長至15%，且因為日本唱片公司逐步開放音樂海外授權，眾多經典歌曲全面數位上架，讓J-POP止跌回升。另外，受到《鬼滅之刃》爆紅的帶動，主題曲〈炎〉短短1個月直衝日語年度單曲累積榜冠軍，更讓J-POP整體聆聽量衝高近2倍。

觀察華語歌手竄升榜，則能發現樂迷對於對於不同嘻哈音樂風格的接受度明顯提升，瘦子E.SO個人首張專輯《Outta Body 靈魂出竅》每首歌都攻進KKBOX華語各大排行榜，堪稱為年度爆紅代表。而演而優則唱的全民男友許光漢，則是以單曲〈別再想見我〉勇奪三冠王，空降KKBOX新歌即時榜、華語新歌日榜、華語新歌週榜冠軍。

Podcast噴發式成長 播放流量激升400% 各領域名人都加入

KKBOX今年8月份推出免費「Podcast專區」，截至目前為止累積上架超過4,000檔節目，每月成長率高達90%，10月單月的播放數字相比8月成長更超過400%，每人平均一天聽超過50分鐘。另外KKBOX也發現KOL或是明星名人也都加入製作Podcast節目的行列，並獲得市場大量關注，像是星座專家唐綺陽「唐陽雞酒屋」、華語音樂詞神林夕老師「開門見山」節目一上架就衝進熱門榜單。

KKTV 2020年流量成長170% BL劇攬客力驚人 愛情、動漫最受歡迎

疫情影響大家待在家就是追劇，加上4月底台灣最大盜版網站「楓林網」遭查緝關站，大量民眾轉向正版線上平台追劇，KKTV 2020全年用戶數大幅成長，促進流量成長高達170%，且使用電視大螢幕追劇的比例也持續上揚，與去年同期相比，使用Apple TV觀劇的比例成長1.6倍，Android TV成長1.5倍。

以日劇為大宗的KKTV近年也掀起BL劇風潮，從如《大叔的愛》系列、《昨日的美食》等，還有目前獨家跟播中的《如果30歲還是處男，似乎就可以成為魔法師》上線時都盤據熱播榜。今年BL作品整體收看人數比去年同期高出60%，且攬客能力驚人，為KKTV帶進新用戶的比例是平均值的1.4倍，且付費轉換率是平均值的2倍。

而觀察2020年觀劇排行，前10名中以漫改、經典作品續篇囊括大部分的名次，主題則以療癒身心的「浪漫愛情」最受歡迎，收視奪冠的是漫改作品《戀愛可以持續到天長地久》，以浪漫情節攻陷全亞洲的少女心；拿下亞軍的作品《型男主廚三星夢》，則是木村拓哉首度登上台灣OTT的作品，熱血中年追夢的浪漫加上令人無法抗拒的米其林星級美食，在美食圈也同步掀起討論話題。動畫方面，去年一鳴驚人的《鬼滅之刃》，今年漫畫連載完結、電影版上映票房持續創紀錄，話題不斷熱度不減，打敗眾多新作，連續兩年在動畫熱播排行榜名列前茅。

後疫情時代演唱會轉線上 台灣YouTuber、直播主走到線下

疫情讓世界各地明星藝人的巡迴演出全都中斷，眾多演唱會、頒獎典禮皆轉為線上直播，不受地理限制反而讓國際歌迷有更多機會觀看表演，連以往對內容保護到家的日本也積極跨至海外市場，KKTIX虛擬場館即陸續收到許多跨國演唱會、舞台劇等售票型線上直播活動的合作洽談。