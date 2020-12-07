你知道Single Malt 也是「調和」出來的威士忌嗎？
在許多人的刻板印象裡，「單一麥芽（Single Malt）威士忌」跟「調和（Blended）威士忌」彷彿是涇渭分明的兩個類別；但是你知道，所謂的「Single Malt」，也是經過威士忌酒廠首席釀酒師所「調和」出來的威士忌嗎？
台灣單一麥芽俱樂部創辦人吳哲文指出，依照時蒸餾所使用的原料以及蒸餾方式不同，蘇格蘭威士忌可以區分為「蘇格蘭麥芽（Malt）威士忌」以及「蘇格蘭穀物（Grain）威士忌」兩個系統（註：蘇格蘭麥芽威士忌，只能用銅製壺式蒸餾器蒸餾而成）。
在這兩個系統之下，又可以區分出5種經過首席釀酒師之手，所「調和」出來的威士忌，分別是：蘇格蘭單一麥芽（Single Malt）威士忌、蘇格蘭單一穀物（Single Grain）威士忌、蘇格蘭調和麥芽（Blended Malt）威士忌、蘇格蘭調和穀物（Blended Grain）威士忌、蘇格蘭調和（Blended）威士忌。
也就是說，以上5種蘇格蘭威士忌，包括單一麥芽（Single Malt），通通是經過「調和」而得來的。
有所不同的是，蘇格蘭單一麥芽（Single Malt）威士忌跟單一穀物（Single Grain）威士忌，只能使用來自單一家酒廠所蒸餾、熟成出來的酒液去調和。
蘇格蘭調和麥芽（Blended Malt）威士忌、蘇格蘭調和穀物（Blended Grain）威士忌，則是分別使用來自不同蒸餾廠的麥芽或穀類威士忌去調和。
至於蘇格蘭調和（Blended）威士忌，則是將來自不同蒸餾廠的麥芽跟穀類威士忌，給調和在一起。
吳哲文進一步說明：「有標示『麥芽』字樣的，就不能混入『穀物』威士忌；同樣地，有標示『穀物』字樣的，就不能混入『麥芽』威士忌。而只要『穀物』威士忌跟『麥芽』威士忌調和在一起的，通通稱為『調和威士忌』。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言