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你知道Single Malt 也是「調和」出來的威士忌嗎？

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
包括麥卡倫在內的「Single Malt」威士忌，也是經過酒廠首席調酒師的「調和」而產生的。圖／麥卡倫提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
包括麥卡倫在內的「Single Malt」威士忌，也是經過酒廠首席調酒師的「調和」而產生的。圖／麥卡倫提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

在許多人的刻板印象裡，「單一麥芽（Single Malt）威士忌」跟「調和（Blended）威士忌」彷彿是涇渭分明的兩個類別；但是你知道，所謂的「Single Malt」，也是經過威士忌酒廠首席釀酒師所「調和」出來的威士忌嗎？

台灣單一麥芽俱樂部創辦人吳哲文指出，依照時蒸餾所使用的原料以及蒸餾方式不同，蘇格蘭威士忌可以區分為「蘇格蘭麥芽（Malt）威士忌」以及「蘇格蘭穀物（Grain）威士忌」兩個系統（註：蘇格蘭麥芽威士忌，只能用銅製壺式蒸餾器蒸餾而成）。

在這兩個系統之下，又可以區分出5種經過首席釀酒師之手，所「調和」出來的威士忌，分別是：蘇格蘭單一麥芽（Single Malt）威士忌、蘇格蘭單一穀物（Single Grain）威士忌、蘇格蘭調和麥芽（Blended Malt）威士忌、蘇格蘭調和穀物（Blended Grain）威士忌、蘇格蘭調和（Blended）威士忌。

也就是說，以上5種蘇格蘭威士忌，包括單一麥芽（Single Malt），通通是經過「調和」而得來的。

有所不同的是，蘇格蘭單一麥芽（Single Malt）威士忌跟單一穀物（Single Grain）威士忌，只能使用來自單一家酒廠所蒸餾、熟成出來的酒液去調和。

蘇格蘭調和麥芽（Blended Malt）威士忌、蘇格蘭調和穀物（Blended Grain）威士忌，則是分別使用來自不同蒸餾廠的麥芽或穀類威士忌去調和。

至於蘇格蘭調和（Blended）威士忌，則是將來自不同蒸餾廠的麥芽跟穀類威士忌，給調和在一起。

吳哲文進一步說明：「有標示『麥芽』字樣的，就不能混入『穀物』威士忌；同樣地，有標示『穀物』字樣的，就不能混入『麥芽』威士忌。而只要『穀物』威士忌跟『麥芽』威士忌調和在一起的，通通稱為『調和威士忌』。」

皇家禮炮馬球系列第三代「雪地馬球Snow Polo」，是蘇格蘭調和穀物（Blended Grain）威士忌。圖／摘自皇家禮炮官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
皇家禮炮馬球系列第三代「雪地馬球Snow Polo」，是蘇格蘭調和穀物（Blended Grain）威士忌。圖／摘自皇家禮炮官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
台灣單一麥芽俱樂部創辦人吳哲文。記者／蘇健忠攝影。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
台灣單一麥芽俱樂部創辦人吳哲文。記者／蘇健忠攝影。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
只要將「穀物」威士忌跟「麥芽」威士忌調和在一起的，通通稱為「調和威士忌」。Johnnie Walker是其中的佼佼者。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
只要將「穀物」威士忌跟「麥芽」威士忌調和在一起的，通通稱為「調和威士忌」。Johnnie Walker是其中的佼佼者。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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