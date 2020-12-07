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嵜本生吐司搶進中山站商圈 三號店獨家限定「極起士」

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
嵜本SAKImoto Bakery三號店進駐新光三越台北南西三館，推出獨家限定極起士生吐司。圖／記者江佩君攝影、嵜本SAKImoto Bakery提供
嵜本SAKImoto Bakery三號店進駐新光三越台北南西三館，推出獨家限定極起士生吐司。圖／記者江佩君攝影、嵜本SAKImoto Bakery提供

「嵜本SAKImoto Bakery高級生吐司專門店」台灣三號店跨出信義區，首度進軍百貨與巷弄文化盛行的捷運中山站商圈，三號店進駐新光三越台北南西店三館一樓，延續台灣每家分店都有獨家限定吐司的傳統，在新光三越南西三號店推出「極起士生吐司」獨家限定口味，12月9日正式開幕後每周三限時限量供應。生吐司在台灣掀起熱潮，據了解，嵜本SAKImoto Bakery明年有望跨出台北市，插旗新北市百貨設點。

「嵜本SAKImoto Bakery」自4月9日在台開幕至今，已賣出超過10萬條生吐司。新光三越南西三號店除了兩大明星商品無蛋無奶保持麵包濕潤度湯種製法的「極美自然吐司」，以及添加北海道牛奶、法國鮮奶油、蜂蜜經過18小時低溫發酵，使用中種製法及湯種製法的「極生奶油牛奶吐司」，以及15款嵜本SAKImoto Bakery特製果醬之外，開幕後每周三限時限量推出三號店限定口味「極起士生吐司」。另外，台北旗艦本店繼周一限定的「黑糖生吐司」後，新推出限定口味「法芙娜巧克力生吐司」，12月10日起每周四限時限量獨家販售。

新光三越南西三號店設有簡約風打卡牆，讓消費者有拍美照的空間。記者江佩君／攝影
新光三越南西三號店設有簡約風打卡牆，讓消費者有拍美照的空間。記者江佩君／攝影

新光三越南西三號店獨家販售的「極起士生吐司」嚴選荷蘭進口高達起士，搭配選用和極美吐司一樣的小麥，表面撒上滿滿高達起士後進行烘烤，散發出濃郁香氣，融化的起士帶有酥脆口感，搭配日本上白糖、海鹽更能增加吐司保濕度，帶點鹹味口感的吐司適合作為早餐或午餐搭配。

新光三越台北南西三號店周三限定極起士生吐司，售價日規1斤240元，每片120元。圖／嵜本SAKImoto Bakery提供
新光三越台北南西三號店周三限定極起士生吐司，售價日規1斤240元，每片120元。圖／嵜本SAKImoto Bakery提供

此外，新光三越南西三號店同時也推出「五桐號WooTEA」期間限定飲品，嵜本選用五桐號招牌杏仁凍，結合店內兩大人氣飲品，共同推出嵜本特濃紅茶 X 五桐號杏仁凍與嵜本紅茶拿鐵 X 五桐號杏仁凍，將於12月9日起至1月31日期間限定販售。

新光三越南西三號店期間限定飲品，嵜本特濃紅茶 X 五桐號杏仁凍、110元；嵜本紅茶拿鐵 X 五桐號杏仁凍、140元。記者江佩君／攝影
新光三越南西三號店期間限定飲品，嵜本特濃紅茶 X 五桐號杏仁凍、110元；嵜本紅茶拿鐵 X 五桐號杏仁凍、140元。記者江佩君／攝影

台北旗艦本店限定的「法芙娜巧克力生吐司」，嚴選法國進口法芙娜巧克力，加入主廚特製湯種麵團，口感香濃不膩口，讓吃吐司也也如吃甜點般的好滋味。

台北旗艦店周四限定法芙娜巧克力生吐司，售價日規1斤380元。圖／嵜本SAKImoto Bakery提供
台北旗艦店周四限定法芙娜巧克力生吐司，售價日規1斤380元。圖／嵜本SAKImoto Bakery提供

新光三越南西三號店12月9日開幕當日，購買三瓶果醬/抹醬(不限口味)，就贈送品牌限定帆布袋一個，數量有限，送完為止。

新光三越南西三號店12月9日開幕當日，購買三瓶果醬/抹醬(不限口味)，就贈送品牌限定帆布袋一個，數量有限，送完為止。記者江佩君／攝影
新光三越南西三號店12月9日開幕當日，購買三瓶果醬/抹醬(不限口味)，就贈送品牌限定帆布袋一個，數量有限，送完為止。記者江佩君／攝影
新光三越南西三號店用餐空間可享受綠意與陽光。記者江佩君／攝影
新光三越南西三號店用餐空間可享受綠意與陽光。記者江佩君／攝影
新光三越南西三號店12月9日開幕當日，購買三瓶果醬/抹醬(不限口味)，就贈送品牌限定帆布袋一個，數量有限，送完為止。記者江佩君／攝影
新光三越南西三號店12月9日開幕當日，購買三瓶果醬/抹醬(不限口味)，就贈送品牌限定帆布袋一個，數量有限，送完為止。記者江佩君／攝影
嵜本SAKImoto Bakery高級生吐司專門店三號店進駐新光三越台北南西店三館一樓。圖／嵜本SAKImoto Bakery提供
嵜本SAKImoto Bakery高級生吐司專門店三號店進駐新光三越台北南西店三館一樓。圖／嵜本SAKImoto Bakery提供

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