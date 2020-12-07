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一手掌握！MOYNAT推出史上最迷你款經典Réjane包

聯合報 / 記者吳曉涵/台北即時報導
朴信惠在《阿爾罕布拉宮的回憶》裡背Réjane包。圖／MOYNAT提供
朴信惠在《阿爾罕布拉宮的回憶》裡背Réjane包。圖／MOYNAT提供

許多韓劇女主角愛用的法國頂級包款品牌MOYNAT，旗下Réjane包是非常有識別度的經典包款，誕生於十九世紀末的這款包，最初是為法國名伶Gabrielle Réjane而打造，名字也是由此而來。今年耶誕，品牌特別推出全球限量的Réjane Nano款，可以說是史上最小版本的Réjane，迷你可愛的模樣超討喜。

原有三個尺寸的Réjane包今年才新推出23公分X16.5公分的全新常態性小尺寸商品，這次全球限量的Réjane Nano更小，長14.5公分，高17公分，可說是再度挑戰著工匠技藝，需更細膩地處理微小細節。同樣秉延MOYNAT傳統，每個包款都由一位工匠獨立打造完成。

Réjane Nano選用Taurillon Blush皮革製成，內襯為Calf Pearl珍珠紋小牛皮，附有可拆卸與可調節長度的肩揹帶，金屬配件為鍍K金或鈀金，提供紅鶴粉、海藍、薄荷綠等5種色調，將在12月9日起於MOYNAT全球所有專賣店限量發售。

Réjane Nano紅鶴粉，73,430元。圖／MOYNAT提供
Réjane Nano紅鶴粉，73,430元。圖／MOYNAT提供
全球限量的Réjane Nano長14.5公分，高17公分。圖／MOYNAT提供
全球限量的Réjane Nano長14.5公分，高17公分。圖／MOYNAT提供
Réjane Nano深海藍，73,430元。圖／MOYNAT提供
Réjane Nano深海藍，73,430元。圖／MOYNAT提供
全球限量的Réjane Nano款，可以說是史上最小版本的Réjane，迷你可愛的模樣超討喜。圖／MOYNAT提供
全球限量的Réjane Nano款，可以說是史上最小版本的Réjane，迷你可愛的模樣超討喜。圖／MOYNAT提供
MOYNAT推出全球限量的Réjane Nano款，可以說是史上最小版本的Réjane，迷你可愛的模樣超討喜。圖／MOYNAT提供
MOYNAT推出全球限量的Réjane Nano款，可以說是史上最小版本的Réjane，迷你可愛的模樣超討喜。圖／MOYNAT提供
全球限量的Réjane Nano長14.5公分，高17公分。圖／MOYNAT提供
全球限量的Réjane Nano長14.5公分，高17公分。圖／MOYNAT提供
全球限量的Réjane Nano款，提供5種色調可選擇。圖／MOYNAT提供
全球限量的Réjane Nano款，提供5種色調可選擇。圖／MOYNAT提供
Réjane Nano海藍，73,430元。圖／MOYNAT提供
Réjane Nano海藍，73,430元。圖／MOYNAT提供

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