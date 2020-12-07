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一手掌握！MOYNAT推出史上最迷你款經典Réjane包
許多韓劇女主角愛用的法國頂級包款品牌MOYNAT，旗下Réjane包是非常有識別度的經典包款，誕生於十九世紀末的這款包，最初是為法國名伶Gabrielle Réjane而打造，名字也是由此而來。今年耶誕，品牌特別推出全球限量的Réjane Nano款，可以說是史上最小版本的Réjane，迷你可愛的模樣超討喜。
原有三個尺寸的Réjane包今年才新推出23公分X16.5公分的全新常態性小尺寸商品，這次全球限量的Réjane Nano更小，長14.5公分，高17公分，可說是再度挑戰著工匠技藝，需更細膩地處理微小細節。同樣秉延MOYNAT傳統，每個包款都由一位工匠獨立打造完成。
Réjane Nano選用Taurillon Blush皮革製成，內襯為Calf Pearl珍珠紋小牛皮，附有可拆卸與可調節長度的肩揹帶，金屬配件為鍍K金或鈀金，提供紅鶴粉、海藍、薄荷綠等5種色調，將在12月9日起於MOYNAT全球所有專賣店限量發售。
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