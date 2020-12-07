艾美獎最年輕影后Zendaya 加入Valentino代言人陣容

今年九月，Valentino才宣布大陸女星唐嫣為最新代言人，近日品牌代言人陣容又有新的成員加入，那就是擁有演員、歌手、舞者等多重身分的美國女星Zendaya (贊達亞)！

父親為非裔美國人，母親有蘇格蘭、德國血統的Zendaya，背景與Valentino近年來積極強調的現代社會身份認同感、多元文化等概念不謀而合，Valentino創作總監Pierpaolo Piccioli也認為Zendaya是現代浪漫主義的化身。才24歲的她，今年就憑著《Euphoria》獲得艾美獎最佳劇情類影集女主角獎，也成了該獎項史上最年輕的得獎者。