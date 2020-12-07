獺祭用「吃」的！ 獺祭酒米餐酒搭定食發表

你或許「喝」過獺祭清酒，但獺祭清酒所出品的「獺祭米飯」，你吃過了嗎？廣受台灣消費者喜愛的知名日本清酒「獺祭」，日前正式將釀製清酒的「酒米」，作為包裝米販售。

這批「酒米」耗時多時，終於抵台，在台北知名清酒專業餐酒館「心白（Shinpaku bistro & bar）」，推出「獺祭蔬食番茄燉飯」、「獺祭紅酒燉牛肉」、「獺祭酥炸飯球佐波隆那肉醬」共三套使用獺祭「酒米」烹調的料理定食，每套再由專業日本酒唎酒師，精選單杯「獺祭四割五分純米大吟釀」等酒款佐餐。

為什麼獺祭清酒要將「酒米」作為包裝米來販售呢？這是因為即便是曾為日本前總理安倍晉三國宴酒，日前更於蘇富比拍賣出最高單瓶要價23萬元的獺祭，在新冠肺炎重創全球經濟的情況下，今年也大受影響。為了減少栽種酒米的農家損耗，特別將酒款所使用的酒米之王「山田錦」，改以食用米方式販售，為的是應援栽種酒米農家，振興日本酒產業。

根據獺祭官方網站顯示，與一般日本食用米相比，山田錦的米心範圍大且柔軟，在蒸煮後口感較為清爽不黏，適合用來作為燉飯、炒飯等料理。此次選以「山田錦」作為主食，搭配不同料理手法之外，也以日式定食風格附上醬油風味玉子燒、煙燻鴨胸、酒盜鹽辛花枝共三款配菜，無論是主食或配菜都很適合下酒。

「獺祭蔬食番茄燉飯」（850元）是主廚將精米過的獺祭酒米，以大量蔬菜燉煮，在番茄天然酸甜裡略帶辛辣口感，再搭配上「獺祭四割五分純米大吟釀」，是獺祭粉絲必點的之作。

「獺祭紅酒燉牛肉」（950元）採用透過蒸煮而成的獺祭白飯，由於精米相較於食用米更為嬌小清爽、無雜味，單純品嘗除能感受到酒米之王的純粹之外，主廚也以一滴水都沒有加的紅酒燉牛肉搭配，西班牙紅酒的酒香，為帶筋的牛肋條增添濃厚香氣，唎酒師選以英君酒造的「橙の英君」佐餐，酒體強壯，搭配牛肉能增添甜度，在與燉飯品嚐時能緩慢引領出瓜果香。

「獺祭酥炸飯球佐波隆那肉醬」（850元）使用義式燉飯做法，將酒米煮至五分熟保留米心，塑形為圓球狀的酥炸飯球裡，隱藏著香氣迷人的融化起司，搭配不混入豬肉的純牛肉製作肉醬。佐餐酒款「阿部REGULUS」為酸度較為顯著的生酛風格，因此搭配肉醬的酸甜，能為酒款帶來更為圓潤、香甜風格。