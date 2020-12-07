快訊

你可能不知...小吃攤上的這些品項很多是進口豬！

疫情取消婚禮蜜月賠20萬 他拿頭期款投資4檔台股又狂賠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情之下不辦秀？ Balenciaga費時9月推出超狂電玩遊戲

聯合報 / 記者吳曉涵/台北即時報導
印有不同時代NASA標誌的復古宇航服仿效了太空人旅行的宇航服裝。圖／Balenciaga提供
印有不同時代NASA標誌的復古宇航服仿效了太空人旅行的宇航服裝。圖／Balenciaga提供

疫情時代時裝發表模式不斷推陳出新，向來有著許多搞怪點子的Balenciaga，繼10月以音樂影片形式呈現夏季21 Pre-Collection系列後，這次居然乾脆推出一款電玩遊戲釋出秋季21系列作品，讓時尚迷們可以邊玩邊瀏覽最新的設計，非常有趣。

這是品牌首次於巴黎時裝周之外發佈主要時裝系列，從今年四月就開始企劃的這個電玩遊戲名為「Afterworld: The Age of Tomorrow後世：明日世界」，呼應大家在今年深刻感受到的各種不確定性。場景設定在2031年，講述人類的服飾在多年以後將會發生的變化，特別強調衣著穿戴的經久性和永續重塑再生利用的理念。每位玩家在遊戲中可以看到服飾店、大街、森林等地，只要完成沿途的挑戰任務，就可在山頂上發現驚喜。沿路上遇到的人物，都穿戴著Balenciaga秋季21系列時裝，就連lookbook也是以遊戲中選取角色介面的呈現方式，搭配各種備戰pose，可說是顧到各種遊戲細節。

在這次的新品方面，也可以深刻感受到一種保護自我、隨時迎戰的強悍感，首先最先注意到的一定是伊莉莎白式盔甲風格的各種鞋子，用來象徵抵禦自然因素和主觀評判，創新採用漆藝塗層的材質，重量比運用傳統鋼材輕得多。壓軸的一套鉸接金屬套裝也呈現出宛如現代聖女貞德的概念，搭配銀色亮片裝飾物，像龍皮或一團纏繞的冰柱，堅硬又精緻。

印有不同時代NASA標誌的復古宇航服仿效了太空人旅行的宇航服裝，標語元素透過T恤上「若迷路可引導穿衣者至Balenciaga門店」、襯衫上關於可持續時尚和終結衣物浪費的資訊來呈現。還有各種拼貼重組的設計、不平衡的輪廓剪裁、毛毯變成的外套或斗篷式披肩、由T恤針織材質製作的做舊處理訂製西服、可以當成旅行雙肩包的多功能大衣等等，除了傳遞顛覆以往穿著邏輯的概念，也同樣充滿了一種具備時尚感又永保自我的強大防禦精神。

遊戲網址：https://videogame.balenciaga.com/en/

整個系列除了傳遞顛覆以往穿著邏輯的概念，也同樣充滿了一種具備時尚感又永保自我的強大防禦精神。圖／Balenciaga提供
整個系列除了傳遞顛覆以往穿著邏輯的概念，也同樣充滿了一種具備時尚感又永保自我的強大防禦精神。圖／Balenciaga提供
印有不同時代NASA標誌的復古宇航服仿效了太空人旅行的宇航服裝。圖／Balenciaga提供
印有不同時代NASA標誌的復古宇航服仿效了太空人旅行的宇航服裝。圖／Balenciaga提供
遊戲畫面。圖／Balenciaga提供
遊戲畫面。圖／Balenciaga提供
壓軸的一套鉸接金屬套裝也呈現出宛如現代聖女貞德的概念，搭配銀色亮片裝飾物，像龍皮或一團纏繞的冰柱，堅硬又精緻。圖／Balenciaga提供
壓軸的一套鉸接金屬套裝也呈現出宛如現代聖女貞德的概念，搭配銀色亮片裝飾物，像龍皮或一團纏繞的冰柱，堅硬又精緻。圖／Balenciaga提供
伊莉莎白式盔甲風格的各種鞋子，用來象徵抵禦自然因素和主觀評判，創新採用漆藝塗層的材質，重量比運用傳統鋼材輕得多。圖／Balenciaga提供
伊莉莎白式盔甲風格的各種鞋子，用來象徵抵禦自然因素和主觀評判，創新採用漆藝塗層的材質，重量比運用傳統鋼材輕得多。圖／Balenciaga提供
Balenciaga 秋季21系列作品以電玩模式呈現。圖／Balenciaga提供
Balenciaga 秋季21系列作品以電玩模式呈現。圖／Balenciaga提供
遊戲畫面。圖／Balenciaga提供
遊戲畫面。圖／Balenciaga提供
伊莉莎白式盔甲風格的各種鞋子，用來象徵抵禦自然因素和主觀評判，創新採用漆藝塗層的材質，重量比運用傳統鋼材輕得多。圖／Balenciaga提供
伊莉莎白式盔甲風格的各種鞋子，用來象徵抵禦自然因素和主觀評判，創新採用漆藝塗層的材質，重量比運用傳統鋼材輕得多。圖／Balenciaga提供
從今年四月就開始企劃的這個電玩遊戲名為「Afterworld: The Age of Tomorrow後世：明日世界」。圖／Balenciaga提供
從今年四月就開始企劃的這個電玩遊戲名為「Afterworld: The Age of Tomorrow後世：明日世界」。圖／Balenciaga提供
遊戲畫面。圖／Balenciaga提供
遊戲畫面。圖／Balenciaga提供
遊戲畫面。圖／Balenciaga提供
遊戲畫面。圖／Balenciaga提供
連lookbook也是以遊戲中選取角色介面的呈現方式，搭配各種備戰pose，可說是顧到各種遊戲細節。圖／Balenciaga提供
連lookbook也是以遊戲中選取角色介面的呈現方式，搭配各種備戰pose，可說是顧到各種遊戲細節。圖／Balenciaga提供
伊莉莎白式盔甲風格的各種鞋子，用來象徵抵禦自然因素和主觀評判，創新採用漆藝塗層的材質，重量比運用傳統鋼材輕得多。圖／Balenciaga提供
伊莉莎白式盔甲風格的各種鞋子，用來象徵抵禦自然因素和主觀評判，創新採用漆藝塗層的材質，重量比運用傳統鋼材輕得多。圖／Balenciaga提供
遊戲畫面。圖／Balenciaga提供
遊戲畫面。圖／Balenciaga提供
連lookbook也是以遊戲中選取角色介面的呈現方式，搭配各種備戰pose，可說是顧到各種遊戲細節。圖／Balenciaga提供
連lookbook也是以遊戲中選取角色介面的呈現方式，搭配各種備戰pose，可說是顧到各種遊戲細節。圖／Balenciaga提供

延伸閱讀

全新I Love Pets系列上市 Balenciaga邀大家關懷毛小孩

網購「黑五購物節」為雙12暖身！最低折扣下殺3折起

澎湖海魚、火雞肉！犇極上×NECESSITY SENSE聯名套餐

「魔物獵人」全球首演確認 片商加碼再抽最夯PS5

相關新聞

金棕色框架 媲美五星飯店的現代辦公室

由Antonio Citterio Patricia Viel 設計，榮獲2020 年德國設計獎（German Design Award）的NOVE，是一棟位於慕尼黑核心地帶獨一無二的辦公大樓。

一手掌握！MOYNAT推出史上最迷你款經典Réjane包

許多韓劇女主角愛用的法國頂級包款品牌MOYNAT，旗下Réjane包是非常有識別度的經典包款，誕生於十九世紀末的這款包，...

不喝咖啡就頭痛憂鬱？ 醫師教你可以這樣減咖啡

許多上班族每天早上沒有喝咖啡就好像沒有醒過來一樣，我的是咖啡喝酒了可能會有腸胃不適等症狀，但是不喝咖啡又可能會頭痛、憂鬱...

艾美獎最年輕影后Zendaya 加入Valentino代言人陣容

今年九月，Valentino才宣布大陸女星唐嫣為最新代言人，近日品牌代言人陣容又有新的成員加入，那就是擁有演員、歌手、舞...

獺祭用「吃」的！ 獺祭酒米餐酒搭定食發表

你或許「喝」過獺祭清酒，但獺祭清酒所出品的「獺祭米飯」，你吃過了嗎？廣受台灣消費者喜愛的知名日本清酒「獺祭」，日前正式將...

疫情之下不辦秀？ Balenciaga費時9月推出超狂電玩遊戲

疫情時代時裝發表模式不斷推陳出新，向來有著許多搞怪點子的Balenciaga，繼10月以音樂影片形式呈現夏季21 Pre...

羅芙奧秋拍 艾迪馬丁內斯、畢費締造個人新紀錄

羅芙奧（Ravenel）2020秋季拍賣會於本週末12月5日、6日於台北舉槌，中國書畫與現當代藝術表現相當亮眼，可說是為...

百樂門威士忌核心系列 新增21年酒款

來自蘇格蘭斯貝賽（Speyside）的單一麥芽威士忌百樂門（Benromach），今年以來動作頻頻。除年初全面更換新包裝...

IG打卡超好拍！金帛手製推聖誕樹蛋糕、霜淇淋草莓冰山

聖誕節IG打卡甜點來報到！台中人氣打卡甜點店「Kinber金帛手製」，推出節慶限定款「金帛聖誕樹生乳捲」，切開來可以看到...

超過50億次播放！ BTS橫掃Spotify全球K-Pop串流收聽榜

韓流席捲全球，K-Pop明星們不僅強攻歐美市場、與國際巨星合作，在串流音樂平台上也可看出其影響力。Spotify近日公佈...

結合行李箱藝術與鐘表的完美之作！ LV行李箱桌鐘

最精彩的藝術，往往來自不同領域最極致工藝的碰撞。從旅行、男女時裝、香氛、珠寶，到製表都有深厚底蘊的法國精品龍頭之一路易威...

只賣13天！真芳×好侍聯名三明治 吃得到佛蒙特咖哩醬

台北人氣早餐店「真芳」此次與日本好侍食品的「佛蒙特咖哩」合作，自12月7日起，限時限量推出「咖哩豬肉蛋起司三明治」，讓佛...

熱門新聞

結束3個月逃家記 食蟻獸小紅找到時正在睡覺

一張圖看天氣！ 東北風當老大「很有涼意」注意三件事

北台灣濕涼一周 吳德榮：下周有機會創入冬最低溫

屋漏偏逢連夜雨！ 台鐵區間車傍晚在花蓮撞到一頭牛

小食蟻獸「小紅」找到了！ 動物園證實已住進檢疫舍

坍方3天影響2.6萬人 台鐵公布今天列車行駛計畫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。