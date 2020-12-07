羅芙奧秋拍 艾迪馬丁內斯、畢費締造個人新紀錄
羅芙奧（Ravenel）2020秋季拍賣會於本週末12月5日、6日於台北舉槌，中國書畫與現當代藝術表現相當亮眼，可說是為2020年劃下一個圓滿句點。12月5日的「翰墨丹青—中國書畫及古文物專場」上經典華人大師領銜拍品徐悲鴻「顢頇」與封面作品黃君璧「花鳥圖」都在激烈競爭中高價成交。而現當代藝術部分，拍前就備受矚目的美國藝術家艾迪馬丁內斯（Eddie MARTINEZ）兩件作品均突破高預估同時以破千萬之姿創下佳績，戰後具象表現大師畢費，博物館級的作品「聖托佩港口」也在激烈競標後締造藝術家風景主題畫作最高價紀錄。
「翰墨丹青—中國書畫及古文物專場」本季推出逾百件兩岸三地近現代水墨大師精緻臻品，同時精選中同時包括文房擺件及袖珍鼻煙壺等。拍賣現場競爭情況相當活躍，拍品成交率將近9成，金額成交率高達254.95%。拍前就受到各地藏家詢問的徐悲鴻「顢頇」，最終以超出起拍價格6倍之多的新台幣2220萬元成交，黃君璧「花鳥圖」也易以超過起拍金額10倍的價格新台幣550萬元成交。
同於12月5日登場的「薈萃國際：現代與當代藝術」專場成交金額達新台幣一億四千六百萬元。其中美國藝術家艾迪馬丁內斯2015年創作抽象畫作「無題」，經激烈的競價最終以4176萬元成交，寫下馬丁內斯全球拍場第二高價紀錄；另一件花卉題材畫作「無題（盆花）」也以超越高估價的2400萬元高價成交，締造藝術家花卉題材第一紀錄。近年聲勢扶搖直上的西班牙當代藝術家哈維爾（Javier CALLEJA）作品「綠日紅字」也在幾十口競價後突破預估價兩倍多的1860萬元成交，刷新藝術家全球拍場新紀錄。
12月6日的「現代與當代藝術」，亮點拍品畢費「聖托佩港口」經激烈十幾口激烈競價後，最終以3600萬元成交，躍升為藝術家風景主題畫作最高價作品。日本當代部分，草間彌生的巨型花卉雕塑「花·綻放在午夜」也以4064萬元刷新藝術家個人花之主題大型雕塑紀錄。值得留意的是當代藝術家六角彩子兩件均以超越拍前高估價的好成績拍出。
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