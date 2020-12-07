羅芙奧秋拍 艾迪馬丁內斯、畢費締造個人新紀錄

羅芙奧（Ravenel）2020秋季拍賣會於本週末12月5日、6日於台北舉槌，中國書畫與現當代藝術表現相當亮眼，可說是為2020年劃下一個圓滿句點。12月5日的「翰墨丹青—中國書畫及古文物專場」上經典華人大師領銜拍品徐悲鴻「顢頇」與封面作品黃君璧「花鳥圖」都在激烈競爭中高價成交。而現當代藝術部分，拍前就備受矚目的美國藝術家艾迪馬丁內斯（Eddie MARTINEZ）兩件作品均突破高預估同時以破千萬之姿創下佳績，戰後具象表現大師畢費，博物館級的作品「聖托佩港口」也在激烈競標後締造藝術家風景主題畫作最高價紀錄。

「翰墨丹青—中國書畫及古文物專場」本季推出逾百件兩岸三地近現代水墨大師精緻臻品，同時精選中同時包括文房擺件及袖珍鼻煙壺等。拍賣現場競爭情況相當活躍，拍品成交率將近9成，金額成交率高達254.95%。拍前就受到各地藏家詢問的徐悲鴻「顢頇」，最終以超出起拍價格6倍之多的新台幣2220萬元成交，黃君璧「花鳥圖」也易以超過起拍金額10倍的價格新台幣550萬元成交。

同於12月5日登場的「薈萃國際：現代與當代藝術」專場成交金額達新台幣一億四千六百萬元。其中美國藝術家艾迪馬丁內斯2015年創作抽象畫作「無題」，經激烈的競價最終以4176萬元成交，寫下馬丁內斯全球拍場第二高價紀錄；另一件花卉題材畫作「無題（盆花）」也以超越高估價的2400萬元高價成交，締造藝術家花卉題材第一紀錄。近年聲勢扶搖直上的西班牙當代藝術家哈維爾（Javier CALLEJA）作品「綠日紅字」也在幾十口競價後突破預估價兩倍多的1860萬元成交，刷新藝術家全球拍場新紀錄。