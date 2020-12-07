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百樂門威士忌核心系列 新增21年酒款
來自蘇格蘭斯貝賽（Speyside）的單一麥芽威士忌百樂門（Benromach），今年以來動作頻頻。除年初全面更換新包裝，以全新風貌面市外；本月初也宣布轉換臺灣總代理，改由廷漢企業有限公司擔任代理商，並在核心系列（Core Range）新增21年酒款，成為百樂門威士忌酒廠成立以來，酒齡最高的核心系列酒款。
百樂門酒廠成立於1898年、位處蘇格蘭斯佩賽區，並在1993年由高登麥克菲爾收購。高登麥克菲爾為獨立家族經營，在創造獨特非凡的威士忌上具有悠久的歷史，今年是高登麥克菲爾創立125週年。
相較於市面上常見的斯佩賽威士忌品牌，帶有復古煙燻味的百樂門，一直都是金字塔頂端威士忌愛好者的口袋名單。百樂門核心系列還包括10年、15年、圓桶強度的年份威士忌、有機威士忌與煙燻泥煤（Peat Smoke）威士忌。
百樂門21年採用初次裝填的頂級波本桶與雪莉桶陳年，傳遞甜美可人的雪莉桶風格，帶有巧克力、蜂蜜、香草、柑橘、深色水果與肉桂等辛香料的氣味，以及淡淡的煙燻氣息。百樂門21年酒精濃度43％，每瓶700毫升，在英國的建議售價為130英鎊，約合台幣5000元。
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