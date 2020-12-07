超過50億次播放！ BTS橫掃Spotify全球K-Pop串流收聽榜

韓流席捲全球，K-Pop明星們不僅強攻歐美市場、與國際巨星合作，在串流音樂平台上也可看出其影響力。Spotify近日公佈了2020年全球頂尖的K-Pop藝術家、歌曲和專輯，全球最多串流收聽次數的團體及最多串流收聽次數的K-Pop歌手毫無疑問由BTS奪下，累計超過50億次串流收聽次數超級驚人，他們於9月釋出的首張全英文單曲「Dynamite」，是今年最多串流收聽次數的K-Pop歌曲，並於24小時內創造了1,260萬次的串流量，在Spotify創造了今年的全新紀錄，而最多串流收聽次數的K-Pop專輯也是BTS的「MAP OF THE SOUL : 7」。

而全球第2多串流收聽次數的K-Pop歌手則是BLACKPINK，至今累計超過3億次串流收聽次數，BLACKPINK 的「How You Like That」也是年度第2多串流收聽次數的歌曲。另外，在Spotify今年稍早啟動的「全球新興藝術家計劃RADAR」中，也可看出一些K-Pop歌手正在崛起，TREASURE、AleXa和BIBI是收錄了來自不同音樂類型新興韓國歌手必聽曲目的RADAR Korea播放清單中串流收聽次數最多的歌手。

另外，令劇迷回味無窮的韓劇原聲帶也是串流收聽的亮點之一，今年因為疫情全球都鬧劇荒，但也有許多人把韓劇作為娛樂和安慰的來源持續回顧。串流收聽次數最高的韓劇原聲帶是BTS防彈少年團成員V演唱、《梨泰院 Class》原聲帶裡的「Sweet Night」，另外，由CHANYEOL和Punch演唱的經典神劇《孤單又燦爛的神－鬼怪》片尾曲「Stay With Me」依舊佔據榜單第2名。當全球都因為疫情無法隨意出門，Spotify上的旗艦播放清單「Korean OSTs」在今年3月時達到了串流次數的高峰。